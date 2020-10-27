نائب محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين لحل شكاواهم

استقبل حازم عمر نائب محافظ قنا عددا من المواطنين للاستماع إلى شكاواهم وبحث الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدا التواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين عن قرب للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم.

وأشار نائب المحافظ إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية، مشددا على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين.

وكان ذلك بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري مع الشكاوي الواردة من المواطنين.

واستمع حازم عمر نائب المحافظ ، خلال جولته بمدينة قوص إلى شكوى المواطن يوسف محمد ضوي المقيم بقرية الكلالسة بمركز قوص والذي يتضرر من سقوط أحد أعمدة الكهرباء على منزله نتيجة حدوث كسر في الأجزاء السفلية منه.

وعلى الفور انتقل نائب المحافظ مصطحبا المواطن المتضرر إلى مقر منزله، لمعاينة الموقف على أرض الواقع.

ووجه عمر مسؤولي الوحدة المحلية بسرعة إزالة أسباب الشكوي بالتنسيق مع مسؤولي شركة الكهرباء، والتي تم إخطار مكتب الاعلام بحلها فور مغادرة نائب المحافظ، مؤكدا أن القيادات التنفيذية بالمحافظة تجعل حل مشاكل المواطنين على قائمة أولوياتها.

وفي سياق منفصل، وجه نائب المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية لمجلس المدينة ومسؤولي الري بضرورة تطهير ترعة الشنهورية بذات القرية، مؤكدا ضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه ورفع أي المخلفات أو نواتج للتطهير فور جفافها مباشرة، حفاظا على البيئة واستعدادا لموسم الشتاء.

وعقبها أجرى حازم عمر نائب المحافظ جولة تفقدية لعدد من الوحدات الصحية بمدن نقادة وقفط ودشنا، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بهما رافقه خلالها مديري الإدارات الصحية ورؤساء الوحدات المحلية.