التعليم لـ"المدارس": تذنيب الطلاب بسبب المصروفات غير مقبول ولن نسمح به

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الأسبوع الثاني من بدء العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة، وجميع الطلاب ملتزمون تماما بحضور الحصص المدرسية، موجّها حديثه للمدارس بجميع محافظات مصر، سواء الحكومية أو الخاصة بعدم تذنيب التلاميذ بسبب المصروفات الدراسية، وهذا الأمر غير مقبول ولن يسمح بتكراره، موضحا أنّ الجميع داخل منظومة العملية التعليمية يعمل من أجل تقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب والطالبات.

وأضاف شوقي، لـ"الوطن"، أنّه سيتم التحقيق في واقعة منع طالبة من دخول المدرسة بسبب تأخر ولي الأمر في سداد باقي المصروفات الدراسية، للتأكد من صحتها، موضحا أنّه ليس من حق المدرسة منع أي طالب من الدخول، وهناك تحذير للمدارس بمنع ارتباط حضور الطلاب للحصص المدرسية وتسليم الكتب، بدفع وسداد المصروفات الدراسية.

وكانت مديرة مدرسة قومية الأهرام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، قررت معاقبة وتذنيب الطالبة سلمى عمر، بوقوفها لمدة 4 ساعات أمام المدرسة، وأجبرتها على عدم التحرك وحمل حقيبتها على ظهرها، بسبب عدم استكمال دفع مصاريف المدرسة، ما دفع ولي الأمر لتحرير محضر بالواقعة، موضحا أنّ المدرسة منعت ابنته ووالدتها من دخول المدرسة في الصباح، بعد أن أخطر مدير الشؤون القانونية بالمدرسة أسرة الطالبة بأنّها ممنوعة من الدخول، إذ فوجئت والدتها بمنعها من الدخول.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، أنّ امتحانات المرحلة الثانية للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة النووية تتم حاليا وتستغرق الأسبوع الحالي، وسيتم إعلان نتيجة القبول عندما تنتهي الامتحانات، مشيرا إلى أنّه تقدم لأداء امتحانات المرحلة الأولى 6652 طالبا، وأدى امتحان القبول الإلكتروني 3700 طالب فقط، ممن انطبقت عليهم شروط التقدم، وتم إجراء الامتحانات بمراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات أيام 26 و27 يوليو الماضي وكذلك يوم 9 أغسطس.

وأوضح مجاهد، أنّ اختبارات المرحلة الثانية للقبول بمدرسة الضبعة النووية انطلقت السبت الماضي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ العام الدراسي الجديد بالمدارس الفنية على مستوى الجمهورية يسير بصورة منتظمة، ولا معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، وهناك التزام كامل من قبل الطلاب بالحضور للمدارس.

وكان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اعتمد نتيجة امتحانات المرحلة الأولى للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسى 2021/2020. ويمكن للطلاب معرفة نتيجتهم عبر الرابط التالي: https://npds.emis.gov.eg