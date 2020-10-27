وزير التعليم: لا يوجد أخطاء بالمناهج وما يتردد على السوشيال "إشاعات"

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن العام الدراسي الجديد في أسبوعه الثانى يسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، موضحا أنه لا يوجد أي أخطاء بالمناهج الدراسية بمختلف مراحل التعليم، مشيرا إلى أن ما يقال على السوشيال ميديا بخصوص وجود أخطاء بالمناهج إشاعات سخيفة.

وقال شوقي، لـ"الوطن"، إن الوزارة تعمل على تقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم، لافتا إلى أن هناك متابعات لحظية لسير اليوم الدراسي بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية من داخل غرفة العمليات المركزية، لوضع السيناريوهات البديلة حال حدوث أي أزمات من شأنها تهديد سير اليوم الدراسي.

وأضاف أن جميع المدارس تطبق إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا بشكل منتظم ودوري، للحفاظ على أرواح التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

شوقي: الجميع داخل المنظومة يعمل لإنجاح العام الدراسي الجديد في ظل كورونا

وتابع وزير التعليم، أن عمليات التعقيم والتطهير تشمل تعقيم المدارس من الداخل والخارج وتطهير الفصول الدراسية وتعقيم المقاعد الخشبية الخاصة بالتلاميذ وتعقيم وتطهير دورات المياه، إضافة إلى تحقيق التباعد بين الطلاب داخل الفصول الدراسية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، منوها إلى أن الجميع داخل منظومة التعليم يعمل من أجل إنجاح العام الدراسي الجديد الاستثنائي فى ظل جائحة كورونا.

وزير التعليم: الحديث عبر السوشيال ميديا عن تأجيل الدراسة حال حدوث موجة ثانية من كورونا غير صحيح

وتابع بأن الحديث عبر السوشيال ميديا عن تأجيل الدراسة حال حدوث موجة ثانية من كورونا غير صحيح، ولدينا عزيمة قوية لاستكمال العام الدراسي مهما كانت التحديات والصعوبات.

وأشار إلى أن حماية الطلاب فى المقام الأول، ولا يمكن الاستهتار بحياتهم، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا تتم بشكل صارم، كما أن هناك تشديد بضرورة ارتداء جميع التلاميذ للكمامات الطبية أثناء اليوم الدراسي.

وشدد شوقي على أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم تتلقى أى إخطارات من قبل المديريات التعليمية بالمحافظات بوجود اشتباه فى إصابات كورونا بين التلاميذ والمعلمين، قائلا: "الوضع الصحي بالمدارس ممتاز جدا وغير مقلق".