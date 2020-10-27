"ذكر وأنثي".. مريضة مصابة بكورونا تضع توأم في مستشفيات جامعة المنصورة

‎نجح الفريق الطبي بمجمع العنايات المركزة المخصص لعزل مرضى الكورونا، في مستشفيات جامعة المنصورة اليوم، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وحامل بتوأم.

‎ووصلت المريضة "ع . م .، 28 عاما، إلى مستشفي الطوارئ بجامعة المنصورة، يوم 21 أكتوبر الجاري، تعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ووجود التهاب رئوي، بالإضافة إلى حملها بتوأم في الشهر الثامن، وحجزت بمجمع العنايات المركزة المخصص للعزل بمستشفيات الجامعة، في اليوم ذاته، بعد توقيع الكشف الطبي عليها؛ إذ قرر أطباء الصدر البدء فورا في بروتوكول العلاج للفيروس ومتابعة حالة الحمل.

‎وبحسب بيان جامعة المنصورة، أفاد أطباء النساء والتوليد المعالجين داخل مستشفى العزل الجامعي، باحتماليه احتياجها لإجراء ولاده قيصرية في أثناء فترة علاجها بالمستشفى، وعليه بدأت إدارة الأخير باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة، وفي تمام الساعة الرابعة فجر اليوم، بدأت حالتها في التدهور، وقرر أطباء النساء والتوليد المتابعين لها، إجراء جراحة قيصرية عاجلة؛ لإنقاذ الأم والأجنة.

‎وعلي الفور، جهزت غرفة العمليات والحضانات اللازمة لاستقبال المولودين، وخدر فريق التخدير الموجود في المستشفى المريضة، وأجريت العملية بنجاح، ونتج عنها مولود ذكر، وأخرى أنثى بصحة جيدة، ونقلا للحضانات، وكذلك الأم إلى العناية المركزة بحالة مستقرة؛ لتستكمل علاج كورونا في المستشفى.