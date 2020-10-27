عبدالعال يهنئ السيسي بالمولد النبوي: سنكون في طليعة الدول بفضل إخلاصكم

بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى مولد نبي الإنسانية والرحمة، صاحب الرسالة السامية محمد "صل الله عليه وسلم".

وجاء نص البرقية كالتالي:

الرئيس عبدالفتاح السيسي، يطيب لي أن أتقدم لكم باسمي واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة ‏القلبية وأزكاها بحلول ذكرى مولد نبي الإنسانية والرحمة محمد (صل الله عليه ‏وسلم)، الذي اختاره الله هادياً ونذيراً، الذي أرسى بالحكمة والموعظة الحسنة دعائم ‏الدين القويم، وهي ذكرى متجددة لبزوغ فجر جديد عبرت به الإنسانية من الضلال ‏إلى الهدى".

وتابع عبدالعال، في برقية التهنئة، "احتفالنا بمولد صاحب الرسالة السامية، ما هو إلا تعبيراً عن معاني الوفاء، ويرسم ‏لنا معالم الطريق، ويجسد أروع المثل للقادم من الأجيال ويحصنها من الغلو والتطرف".

واستكمل: "وما أحوجنا اليوم أن نعمل ما وسعنا العمل من أجل النهوض بهذا الوطن الغالي، ‏ولتكن صحوة وطنية نستلهم فيها السيرة النبوية العطرة التي تعمق في نفوسنا الشعور ‏بوحدة المجتمع والاصطفاف والتماسك من أجل غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً، ‏يعيش فيه الوطن في أمن وسلام، ليكون في طليعة دول العالم ومحوراً من محاور ‏التنمية التي يسعى إليها الجميع، بفضل إخلاصكم وتفانيكم في خدمة الشعب الذى ‏أودعكم أمانته واختاركم لتقودون مسيرة البناء والرخاء، ‏حفظكم الله ودفع عنكم كل سوء وكلل مسيرتكم بالتوفيق والنجاح، ‏وكل عام وأنتم بخير".