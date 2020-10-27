اليوم.. إعلان ملاحظات "البعثة الدولية" لمراقبة انتخابات النواب

يبدأ بعد قليل، المؤتمر الصحفي للبعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب، بمقر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الشريك المحلي للبعثة، للإعلان عن تقريرها لمتابعة ومراقبة المرحلة الأولى للعملية الانتخابية، والتي أجريت في 14 محافظة، حيث من المقرر تقديم ملاحظات البعثة والمكونة من 7 منظمات أوروبية وأفريقية، وشرق أوسطية.

وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام، إن البعثة شاركت بـ36 مراقب، يتابعون المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، مشيراً إلى أن المؤسسة قدمت التدريب على آلية المتابعة لمنظمات البعثة، إضافة إلى التواصل معهم منذ 17 سبتمبر الماضي، لشرح وتعريف كل ما يتعلق بالانتخابات من قوانين وتشريعات في القانون والدستور المصري.

و أضاف "عقيل"، لـ"الوطن"، أن أعضاء البعثة ضمت منظمات إفريقية، أوربية وشرق أوسطية بجانب مؤسسة "ماعت" الشريك المحلي الرئيسي، وهي:

１- منظمة متطوعون بلا حدود- لبنان

２- منظمة مجموعة ريادة الاعمال الاقتصاد الاجتماعي- اليونان

３- منظمة زيموس- فرنسا

４- منظمة الزيكا- غانا

５- منظمة جالس الدولية- أوغندا

６- منظمة المنصة الأفريقية- كينيا

７- منظمة منتدى اوغندا للمنظمات الغير حكومية- أوغندا

و أجريت المرحلة الأولى في 14 محافظة، هي: "الجيزة والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

فيما تجرى انتخابات المرحلة الثانية في الداخل، يومي 7 و8 نوفمبر، في 13 محافظة، هم: "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

وتنافس في المرحلة الأولى نحو 2163 مرشحا على المقاعد الفردية والقوائم، وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، ووفقا لتعديلات قانون مجلس النواب تقدر مقاعد مجلس النواب 568 مقعدا، منها 284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و284 لمقاعد الفرديوعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 100 مقعد لكل منها.كما يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%.