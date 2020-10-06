تسليم كرسي متحرك وفحص المعاشات المتوقفة لدعم أهالي عشش السودان

تابعت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشؤون تنمية المجتمع، ويرافقها رئيس حي الدقي، فعاليات اليوم الثاني لقافلة دعم أهالي منطقة عشش السودان، وذلك بالتعاون مع جامعة القاهرة والهلال الأحمر المصري وبناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبرعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وسلمت "عبدالحليم" كرسيا متحركا لأحد السكان الذي يعاني من إعاقة بالقدمين، وتم تلقي طلبات المواطنين المستحقين للمساعدات والإعانات من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة باليوم الثاني، وكذلك البدء في حصر الحالات غير القادرة على دفع المصروفات المدرسية، على أن يتم غدا تقديم خدمات من مديرية القوى العاملة للمساهمة في توفير فرص عمل لأهالي المنطقة.

واستمر تقديم الخدمات الطبية وحملات التوعية من قبل جامعة القاهرة والهلال الأحمر، واستمرت فعاليات صندوق مكافحة الإدمان.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من قبل جامعة القاهرة إجمالي حالات الكشف الطبي 109 حالات، وحالات محو الأمية عدد 25 حالة سيتم فتح 4 فصول لهم، على أن يبدأ مركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات في أعماله اعتبارا من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوع.

والمساعدات التي تم تقديمها من خلال الهلال الأحمر المصري في اليوم الأول تضمنت 64 مستفيدا مباشرا من خدمات التوعية، وفي اليوم الثاني لعدد 56 مستفيدا مباشرا من الخدمات وجها إلى وجه بالإضافة لاستلامهم حقيبة أدوات النظافة الشخصية والتي تحتوي على (معجون، فرشة أسنان، كحول، صابونة، بكرة مناديل، بكرة مناديل مبللة).

وتم توزيع عدد ما يقرب من 400 كمامة على مدار اليومين لكل الحاضرين والمستفيدين من الخدمات، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة لكل المتواجدين لضمان سلامتهم وتعقيم الأيدى بالكحول.

وشاركت مديرية ثقافة الجيزة بقيادة نهى نبيل في القافلة الثقافية التي توجهت للمنطقة في اليوم الأول وقدمت من خلالها باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية التي أسعدت سكان المنطقة، وتضمنت ورشة فنون تشكيلية "للتشكيل بالطين الأسواني" وورشة فنون تشكيلية لإعادة تدوير مخلفات ومستهلكات البيئة، وفقرة ترفيهية لعرض فني "المهرج" الذي قدم مسابقات ثقافية والغاز وألعاب ترفيهية مع الأطفال وتضمنت توزيع هدايا رمزية للفائزين وقصص، مع رسم على وجوه الأطفال بألوان طبية لإدخال الفرحة عليهم.

ووصل عدد المستفيدين من الأنشطة المقدمة حوالي 50 طفلا وسيدة من أهالي المنطقة.

ولاقت الأنشطة استحسان وإعجاب سكان المنطقة مطالبين بتجديد واستمرار اللقاءات والقوافل الثقافية، وغادرت القافلة على وعد بلقاء جديد قريب يتضمن المزيد من الأنشطة والفعاليات الثقافية.