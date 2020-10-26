محافظة المنيا تنظم مؤتمرا للترويج لمجمع صناعات صغيرة غدا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة ستنظم غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا للترويج للمقومات الاستثمارية للمحافظة، وخاصة المجمع الصناعى الذى يضم 68 وحدة كنموذج للفرص الاستثمارية، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وعدد من البنوك.

وقال المحافظ، إن المؤتمر يأتي من منطلق توجيهات القيادة السياسية ودعمها الكامل لريادة الأعمال، والتأكيد على أن أفكار الشباب المبتكرة هي المحرك الأساسي لاقتصاد الدول، وتشديده على توحيد الجهود لتمكين شبابنا وتوفير كافة السبل التى تساعدهم فى إطلاق ما يملكون من إبداع.

من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، ورئيس المؤتمر على العلاقة الوثيقة والتبادلية بين الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أنه بدون ظهور الابتكارات التكنولوجية ستصل ريادة الأعمال لطريق مسدود، وبدون ريادة الأعمال سيبقى الابتكار مجرد أفكار مخزنة في عقل المبتكر.

ويتناول المؤتمر المقومات الاستثمارية للمحافظة، والمجمع الصناعي، 68 وحدة، كنموذج للفرص الاستثمارية، وعرض نماذج ناجحة لرواد الأعمال، والترويج للمجمع الصناعي والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وعرض الأفكار الإبداعية وتحويلها لفرص استثمارية، ونشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال وعدم انتظار الوظيفة الحكومية، وتحويل التوجه الاقتصادي والاستثماري داخل المحافظة لريادة الأعمال، مع عرض للفرص الاستثمارية للمحافظة، وكذلك التسهيلات الائتمانية للمجمع الصناعي.