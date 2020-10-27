برلماني يحذر من دعاوى الفوضى: "انتبهوا لمتاجرة الإخوان بالدين"

حذر النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، من الانسياق وراء الدعوات التي تتخذ من الدين ونصر النبي ستارا لتحقيق مصالح سياسية معادية للبلاد، وخاصة بعد استغلال جماعة الإخوان الإرهابية، لدعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية، وإطلاق دعوة للنزول للشوارع تحت هاشتاج "نازلين لأجل النبي".

ودون "أبوحامد" على حسابه الخاص على "تويتر"، قائلا: "انتبهوا يرحمكم الله، جماعة الإخوان الإرهابية بيتاجروا بموضوع دعم الرسول، واستغلوه للدعوة لأمرين في غاية الخطورة".

أولاً: الدعوة للفوضى والخروج للشوارع تحت شعار "نازل لأجل النبي".

ثانياً: الدعوة لمقاطعة منتجات مصانع مصرية موجودة على أراضي مصرية و يعمل بها عمال مصريين.

واكتسبت دعوات مقاطعة السلع الفرنسية زخما في الدول الإسلامية ردا على دعم الرئيس الفرنسي ماكرون للرسوم المسيئة لنبي الإسلام محمد.

وكان ماكرون قد صرح بعد أن تم قطع رأس المعلم الفرنسي في إحدى ضواحي باريس في وقت سابق من هذا الشهر بعدما عرض رسوما كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد في أحد الفصول الدراسية، بأن فرنسا "لن تتخلى عن رسومنا الكاريكاتورية".

وتم عرض الرسوم يوم الجمعة الماضي على مبان حكومية في فرنسا، مما أثار غضبا في العالم العربي.

واجتاحت دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية والرسوم المدافعة عن الرسول محمد، بشكل كبير للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر والدول العربية.

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية في العديد من الدول بالشرق الأوسط "لا طائل منها"، فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "لا شيء يجعلنا نتراجع أبداً"، وذلك وسط موجة من الغضب في المنطقة بعد تأييده نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان، صدر أمس إنه "في العديد من دول الشرق الأوسط، تطورت الدعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية، وخاصة المنتجات الغذائية، في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى دعوات أكثر عمومية للتظاهر ضد فرنسا، بعبارات كراهية في بعض الأحيان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي".