إطفاء حريق مسجد صقر قريش وإخراج 80 تلميذا بالمعهد الأزهري دون إصابات

تمكّنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، من إطفاء الحريق الذي نشب بمسجد صقر قريش بحي البساتين دون إصابات أو تأثير على المبنى.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق بغرفة خاصة بحارس المسجد بسبب ماس كهربائي.

وانتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحريق، وتمّ التعامل معه، كما تمّ إخلاء أطفال معهد صقر قريش الأزهري للمرحلة الابتدائية الذى يعلو المسجد ويتكون من دورين وعددهم 80 طفلًا احترازيًا دون إصابات بطريقة آمنة، وتمّ السيطرة والإطفاء دون خسائر.

وانتقلت 8 سيارات إطفاء من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتبين من المعاينة المبدئية نشوب النيران داخل الطابق الأرضي، ما أدى إلى اشتعالها بباقي محتويات المبنى وانبعاث الدخان.

وقال شهود عيان لرجال المباحث، إنَّه في تمام الساعة العاشرة صباحًا، فوجئوا بابنعاث كمية من الدخان وصوت إنذار الحريق داخل المعهد، مشيرين إلى أنَّ النيران نشبت بسبب حدوث ماس كهربائي بالطابق الأرضي ما أدى إلى اشتعال النيران.

وحاول العاملون بالمعهد السيطرة على الحريق ولكنهم فشلوا، فيما أكّد شهود العيان أن إدارة المعهد طالبت الجميع بإخلائه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.