التذاكر تبدأ من 600 جنيه.. تفاصيل حفل عمر خيرت يوم الجمعة 30 أكتوبر

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل موسيقي، على المسرح المكشوف بمركز المنارة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يعرض باقة من أبرز الأعمال التي قدمها خلال مشواره الفني أبرزها "مين ميحبش فاطمة"، و"قضية عم أحمد"، و"حنين"، و"الله ما طلعت شمس ولا غربت"، و"زي ما هي حبها".

وترصد "الوطن"، تفاصيل حفل "خيرت" وفقًا للموقع الإلكتروني لبيع التذاكر على النحو التالي:

يُحيي الموسيقار عمر خيرت الحفل بمركز المنارة، على أن تُفتح أبواب الحفل الساعة السادسة مساءً، واشترطت الشركة المنظمة للحفل أن يتم الدخول بالملابس الرسمية، ويتم دفع تذكرة كاملة لمن هم فوق 6 سنوات.

وأكدت الشركة المنظمة أنه غير مسموح بدخول الأطفال أقل من 6 سنوات، وممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات والمأكولات والمشروبات.

أسعار تذاكر عمر خيرت على المسرح المكشوف بمركز المنارة بالتجمع الخامس

وحدد الموقع الخاص بحجز تذاكر الحفل أسعار التذاكر المطروحة كالتالي:

تذكرة سيلفر بسعر 600 جنيه.

تذكرة جولد بسعر 1000 جنيه.

تذكرة بلاتنيوم بسعر 1500 جنيه.

تذكرة VIP بسعر 2000 جنيه.

وحصد عمر خيرت عشرات الجوائز وشهادات تقدير مصرية وعربية عن أعماله كأحسن موسيقى تصويرية، منها فيلم "الهروب من الخانكة" من الجمعية المصرية للسينما عام 1988 مع شهادة تقدير، وفيلم "البحث عن توت عنخ آمون" من اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري عام 1997، وفيلم "النوم في العسل" من الجمعية المصرية للسينما عام 1997، وفيلم "النعامة والطاووس" من مهرجان تبسة الدولي بالجزائر، ومن مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 2001.

وحصل "خيرت" على جائزة "الفارس الذهبي" عام 2001 من اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري عن أغنية "المصري" من فيلم "سكوت ح نصور"، وجائزة أوسكار السينما المصرية من جمعية فن السينما المصرية عام 2003 عن فيلم "مافيا"، وجائزة أوسكار السينما المصرية من جمعية فن السينما المصرية عام 2005، عن فيلم "السفارة في العمارة"، واستفتاء الجمهور لأحسن موسيقى تصويرية عام 2005 عن مسلسل "العميل 1001".