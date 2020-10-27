مراقب فرنسي عن انتخابات النواب: شهدت احترام كل القوانين

أكد السكندر فيني، رئيس منظمة "زيموس" الفرنسية، إحدى المنظمات المشاركة في البعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب، أن كل شيء في العملية الانتخابية المصرية كان مخطط له بشكل عظيم، ما ساهم بدوره في إنجاحها.

وقال فيني خلال كلمته بمؤتمر البعثة المنعقد الآن للإعلان عن تقريرها الخاص بمتابعة المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب: "كعضو مسؤول من دولتي لاحظت هذا النجاح واحترام كافة القوانين ومشاركة النساء، حيث أن عدد كبير من الناخبين من النساء، والتنسيق الأمني كان حقا مشدد، وصولاً إلى خارج اللجان الانتخابية، وتم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والكمامات والمعقمات".

و أضاف أن الديمقراطية تم احترامها بشكل جيد من قبل الدولة المصرية، وتم هذا في كافة أنحاء البلاد، وكان الشعور بين الناخبين أمر جيد بالنسبة للترحيب بالمتابعين من أجل التعاون الدولي، وكان الرأي العام على دراية بالأحزاب والأفراد الذين يقومون بانتخابهم.

ومن جانبه، قال أيمن عقيل، المتحدث باسم البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب، إن الجزء المهم فى عمل البعثة تمثل فى إصرار المتابعين الدوليين على متابعة الانتخابات فى مصر رغم ظروف جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن البعثة تضم 7 منظمات دولية ومنظمة محلية وهي مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى جانب مؤسسة "مصر السلام" للتنمية وحقوق الإنسان، والمركز الوطني لحقوق الإنسان.

وأضاف "عقيل"، أن هناك 73 دولة أجلت الانتخابات بسبب جائحة فيروس كورونا على رأسهم إثيوبيا وبولندا وتشيلى وإيران وسوريا، فيما يوجد 77 دولة أخرى أجرت وستجرى الانتخابات خلال هذا العام منهم مصر.

وأوضح أنه رغم كل التحديات التي تدور حول العالم وانتشار وباء وحروب وإرهاب في الكثير من الدول إلا أن إصرار بعض الدول ومنها مصر على استكمال المسار الديمقراطى أمر جيد وإيجابي.