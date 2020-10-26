النواب الحاليون يقتربون من خسارة مقاعدهم في الانتخابات بالأقصر.. وأبو الحمد يتصدر

شهدت الجولة الأولى فى انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر التي تضم ثلاث دوائر مفاجآت عديدة أبرزها خسارة جميع مرشحي حزب مستقبل وطن وجميع النواب السابقين لمقاعدهم.

كما شهدت مفاجأة أخرى بوصول مرشحي حزب الشعب الجمهورى لجولة الإعادة فى دائرة إسنا ليضمن الحزب مقعد بالدائرة.

وفى الدائرة الأولى مركز وبندر الاقصر، استطاع بهاء أبوالحمد فى الحصول على أعلى الأصوات وحقق 12.600 صوت لينافس المرشح المستقل عبدالرحمن بشاري الذى حقق المفاجأة فى أول تجربة انتخابية له وحصل على 12.032.

وخسر مرشح حزب مستقبل وطن عبدالنبي الرشيدى بفارق ضئيل ليحقق المركز الثالث فيما لما يحقق المرشح الآخر للحزب والنائب الطيرى حسن عبده سوى 3 آلاف صوت.

وتنافس فى دائرة مركز وبندر الاقصر 33 مرشحا على مقعد واحد.

وفى الدائرة الثانية دائرة أرمنت والقرنة تكرر نفس مشهد الدائرة الأولى، وعاد النائب السابق بهجت الصن للأضواء بعد سنوات من الابتعاد ليصل لجولة الإعادة وحقق 12 ألف صوت فى مواجهة المرشح أحمد حمزة الذى حقق أعلى الأرقام بالدائرة وحصل على 15 ألف صوت.

وخسر مرشحى مستقبل وطن والشعب الجمهورى لمقاعدهم فى برلمان 2015، حيث حصل النائب أحمد الفرشوطى على 2200 صوت فقط والنائب السابق محمد يس على 7 آلاف صوت.

وتنافس فى دائرة القرنة وأرمنت 23 مرشحا على مقعد واحد.

وفى الدائرة الثالثة بمركز إسنا لم يختلف الوضع عن الدائرتين السابقتين حيث، عاد مرشح حزب الشعب الجمهورى تقادم العمدة، بقوة عقب خسارته فى انتخابات مجلس الشيوخ الماضية ليصل لجولة الإعادة بحصوله على 12 ألف صوت فى مواجهة المرشح باهي أمين مرشح حزب الشعب الجمهورى الذى حصل على 15 ألف صوت لتكون مواجهة بين أبناء الحزب الواحد على مقعد دائرة إسنا.

وخسر النائب خالد عبدالمنعم مجاهد بفارق 1000 صوت فقط عن صاحب المركز الثاني.

وتنافس فى دائرة إسنا 20 مرشحا على مقعد واحد.