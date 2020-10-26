حسم الانتخابات بالدائرة الأولى والإعادة في ثلاث دوائر بالفيوم

أعلنت اللجنة العامة بمحافظة الفيوم، عن المؤشرات الأولية لنتيجة انتخابات مجلس النواب، بحسم النتيجة بفوز 3 مرشحين بمقاعد الدائرة الأولى دون الحاجة للإعادة، وإعادة الانتخاب في الدوائر الثلاث الأخرى.

وبينت المؤشرات الأولية تفوق "القائمة الوطنية من أجل مصر" بفارق كبير عن منافستها "نداء مصر"، بعدما حصدت عددًا كبيرًا من الأصوات في الدائرة الوحيدة التي جرى فرز كامل أصواتها، وإعلان نتيجة التصويت بها، حيث إنها لن تخضع للإعادة مثل الدوائر الثلاث الأخرى.

وحصلت "القائمة الوطنية" على 80 ألفاً و745 صوتاً، بينما حصلت قائمة "نداء مصر" على 19 ألفاً و680 صوتاً، بفارق يقترب من 61 ألف صوت.

وفي الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم، حصل مرشحو حزب مستقبل وطن على أعلى الأصوات، حيث حصد "محمد محمود أحمد عبد القوي" 89 ألفاً و769 صوتًا، بينما حصد "عبدالتواب عبدالقادر أبوالنور" 76 ألفاً و149 صوتًا، فيما حصل "سيد أحمد سلطان يوسف" عن حزب الشعب الجمهوري في تحالف القائمة الوطنية لدعم مصر على 60 ألفاً و347 ألف صوت.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة إطسا، ستجرى جولة الإعادة بين أربعة مرشحين على مقعدين وهم "مصطفى البنا "عن حزب النور، و"كامل فيصل" مرشح "مستقبل وطن" و"كمال أبوجليل" مرشح "مستقبل وطن" وأخيرًا العقيد "ياسر سلومة" مرشح فردي مستقل.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركزا طامية ويوسف الصديق، يتنافس 6 مرشحين في جولة الإعادة على ثلاثة مقاعد، حيث حصل "محمد ثابت الجمال" فردي مستقل، على 36 ألفاً و252 صوتًا، يليه أحمد مصطفى عبد الواحد "حزب حماة الوطن في تحالف القائمة الوطنية لدعم مصر" بـ33 ألفاً و300 صوت، بينما حصل عبد المنعم عبدالعليم "فردي مستقل" على 29 ألف صوت، فيما حصد محسن أبوسمنة "مرشح مستقبل وطن" 27 ألف صوت، وأيمن الصفتي "فردي مستقل" 25 ألف صوت بالتساوي مع منجود الهواري "حزب الشعب الجمهوري في تحالف القائمة الوطنية في دعم مصر" الذي حصل أيضًا على 25 ألف صوت.

وفي الدائرة الأخيرة ومقرها أبشواي والشواشنة ويوسف الصديق، فتتم الإعادة بين أربعة مرشحين على مقعدين فرديين، وهم محمد طه الخولي "مرشح مستقبل وطن"، الذي حصل على 43 ألفاً و342 صوتاً، بينما حصل أحمد دياب "فردي مستقل" على 34 ألفاً و511 صوتاً، يليه علاء العمدة "فردي مستقل الذي حصل على 21 ألفاً و910 أصوات، وأخيرًا محمد اللحامي "مرشح مستقبل وطن" الذي حصل على 20 ألفاً و773 صوتاً.