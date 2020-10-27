مرشحو النواب يلجأون للأفراح والجنائز للدعاية والحشد في المرحلة الثانية

اشتعلت المنافسة بين المرشحين في المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها في 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وكثف المرشحون جولاتهم الانتخابية في الدوائر المقرر إجراء الانتخابات بها، فضلا عن دعواتهم للحشد وعقد المؤتمرات مع اقتراب التصويت، فيما وضع حزب مستقبل وطن خطة لتحرك قياداته وتكثيف المؤتمرات خلال الأيام المقبلة لدعم مرشحيه.

واعتمد المرشحون في دائرة السلام التي يتنافس فيها 17 مرشحا، بينهم 2 تابعين لحزب مستقل وطن و15 مستقلا، على التحرك داخل الدائرة، وسط تراجع كبير في اللافتات والدعاية التقليدية، ونشر جهودهم وخدماتهم على السوشيال ميديا، إضافة لتزايد الجولات والمؤتمرات، إذ تحولت المقاهي والأفراح لمقاصد للدعاية الانتخابية، إضافة لتقديم واجب العزاء في الجنائز.

ويبدأ التصويت للمصريين بالخارج في المرحلة الثانية، أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر، وفي الداخل يومي السبت والأحد 7 و8 نوفمبر.

وشهدت دائرة السلام في أول أيام الدعاية، كثافة في لافتات المرشحين التي احتلت الميادين الرئيسية، فيما يشتعل السباق بين المرشحين في الجولات الميدانية وزيارات العائلات وعرض برامجهم الانتخابية عبر السوشيال ميديا، لكسب تأييد الناخبين، وبدأ الجميع عقد الاجتماعات مع العائلات بالمنطقة.

وأطلق عدد كبير من المرشحين في الدائرة، سيارات الدعاية لبث الأغاني الدعائية، التي أعدوها على طريقة أغاني المهرجانات الشعبية، وجابت شوارع منطقة السلام والنهضة.

يذكر أنّ دائرة السلام تشهد في انتخابات مجلس النواب المقبلة، التي يطلق عليها "دائرة العائلة"، منافسة شرسة بين رجال السياسة والمال، بعد تحييد الدائرة، والمنافسة على مقعدين، بدلا من 3 في الدورة الماضية، ودخول السباق مرشحين سابقين، لتشتعل الأجواء مبكرا عبر تحرك أنصار المرشحين في كل أنحاء الدائرة؛ لمحاولة الحصول على أكبر قدر من الأصوات، خاصة بمناطق تجمع العائلات.

وتشهد دائرة السلام مواجهة شرسة بين 17 مرشحا، بينهم 2 من حزب مستقبل وطن، وهما شريف الورداني وأحمد إسماعيل، على مقعدين، إلى جانب 15 مرشحا مستقلا في الانتخابات الجديدة لمجلس النواب. ومن بين الـ17 مرشحا سيدتان، وخرج من السباق 3 مرشحين استبعدتهم الهيئة الوطنية للانتخابات من الكشوف المبدئية للمرشحين بسبب الكشف الطبي والتجنيد والحساب البنكي.