شعراوي: استثمارات التنمية المحلية بسوهاج بلغت 11.9 مليار في 6 سنوات

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ومكونات الإدارة المحلية بمحافظة سوهاج تتولى تنفيذ والإشراف على عدد من البرامج وقطاعات الاستثمار الكبيرة في المحافظة، وتتمثل أبرز هذه القطاعات في قطاع برامج التنمية المحلية، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا بقرض من البنك الدولي، ومبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة"، فضلا عن تدخلات التنمية الاقتصادية المتمثلة في برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية ومشروع تطوير المجازر.

وكشف "شعراوي"، فى تصريحات له، عن أن فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي من 2014 حتى الآن شهدت ضخ استثمارات للتنمية المحلية بقيمة 11.9 مليار جنيه في محافظة سوهاج.

استثمارات برنامج تنمية الصعيد بسوهاج بلغت 6.5 مليار جنيه

وأضاف "شعراوي" أن استثمارات التنمية المحلية بمحافظة سوهاج تمثلت في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقيمة 6.5 مليار جنيه، وهو البرنامج الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا من خلال ضخ استثمارات بقيمة 16 مليار جنيه في قطاعي دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية، وتحسين البنية الأساسية بالمحافظتين، حيث شهدت الفترة من 2014 إلى الآن تنفيذ 2294 مشروع في مختلف قطاعات التنمية سواء على مستوى البنية الأساسية أو على مستوى رفع كفاءة المناطق الصناعية وتنمية التكتلات التنافسية وتحسين مناخ الأعمال.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن استثمارات برامج التنمية المحلية الخمس التي تنفذ من خلال ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز وبلغت قيمتها حوالي 4.6 مليار جنيه، وتم من خلالها تنفيذ مئات المشروعات التي حسنت خدمات الطرق الداخلية والإنارة العامة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية وخدمات الإطفاء والأمن بكافة مدن وقرى المحافظة.

وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة، أشار الوزير إلى أن نصيب المحافظة من الاستثمارات بعدد 29 قرية 730 مليون جنيه، فضلا عن 132 مليون جنيه استثمارات التضامن الاجتماعي، حيث تم تنفيذ 76 مشروع من إجمالي 100 مشروع، بينما تتضمن خطة المرحلة الثانية التي سيبدأ تنفيذها حاليا 97 تجمع ريفي بسوهاج باستثمارات إجمالية بقيمة 2.1 مليار جنيه.

14 مليار تمويل من مشروعك

وأشار الوزير إلى أن محافظة سوهاج استفادت بحوالي 14.3 مليار جنيه من تمويلات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية حتى نهاية سبتمبر 2020، وساهمت تلك التمويلات في توفير ما يقرب من 89 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة خلال الفترة من 2014 حتى الآن.

66 مليون جنيه لرفع كفاءة مجزرين

وأوضح "شعراوي"، أن محافظة سوهاج استفادت أيضا من إسهامات وزارة التنمية المحلية في قطاع المجازر من خلال تطوير ورفع كفاءة مجزرين بالمحافظة باستثمارات إجمالية تبلغ 66.4 مليون جنيه خلال الفترة الماضية، وهو ما يشكل أهمية كبيرة في ظل تنامي دور قطاع الثروة الحيوانية بمحافظة سوهاج.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الصعيد بشكل عام ومحافظة سوهاج يشهد اهتمام غير مسبوق خلال السنوات السنة الماضية تنفيذا لتوجهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كاشفا عن أن هذه الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها وهو ما تمثل في خفض معدلات الفقر بالمحافظة بحوالي 7 نقاط مئوية، وخفض معدلات البطالة وتراجع ملحوظ في معدلات الهجرة الداخلية من المحافظة وتنامي حالة الاستقرار والأمن بالمحافظة.