حالات سحب رخصة القيادة.. أبرزها مخالفة الآداب وتلويث الطريق

حددت الإدارة العامة للمرور، الحالات التي تتسبب في سحب رخصة القيادة بسبب المخالفات، وفق الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر، وتستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

- ضبط قائد السيارة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فيها أو إذا سمح بذلك تسحب الرخصة لمدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ الضبط.

- ضبط قائد السيارة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر، وعند امتناع قائد السيارة عن الفحص الطبي أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيا أو إحالته للفحص الطبي للاشتباه في وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر، ووفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما.

تسرى أحكام البندين 1 و2 من هذه المادة على رخص قيادة مركبات النقل البطيئ، وحال وقوع الفعل المبرر لها من قائد دراجة ركوب أو عربة يد، يتم سحب رخصة تسيير السيارة لنفس المدة المقررة لسحب رخصة القيادة.

- تُسحب رخصة القيادة إداريًا لمدة 30 يومًا، وحال تكرار ضبط سيارة أجرة يوجد خلل بعدادها تسحب 6 أشهر.

- كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو دونه امتنع بغير مبرر عن نقل ركاب أو تشغيل العداد، أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر، أو نقل عدد من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر، أو نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة دون عداد، وفي هذه الحالات يكون سحب رخصة القيادة لمدة 30 يوما، وإذا عاد لارتكاب أي من هذه الأفعال خلال 6 أشهر من تاريخ السحب السابق تسحب رخصة قيادته لمدة 90 يوما.

- تُسحب رخصة القيادة من كل قائد سيارة يتسبب في تلويث الطريق، بإلقاء أي فضلات أو مخلفات بناء أو غيرها، وكل من قاد سيارة في الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة، أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما يؤثر على سلامة الطريق، على أن يكون السحب لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد عن 60 يوما، فإذا ارتكب قائد السيارة الفعل ذاته مرة ثانية خلال 3 أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تسحب رخصة قيادته لمدة 90 يوما، وفى حالة التكرار مرة ثالثة خلال 6 أشهر من ارتكاب الفعل الثاني تسحب رخصة قيادته لمدة عام.