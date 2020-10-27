وون كيو كانغ رئيسا لقسم الابتكار في "كيا موتورز"

عينت شركة "كيا موتورز"، وون كيو كانغ نائباً للرئيس، ورئيساً لمجموعة كيا للابتكار في التصميم، على أن يباشر مهامه في شهر نوفمبر.

وسيمارس كانغ عمله من مقر كيا الخاص بالتصميم، "مركز كيا للتصميم" في ناميانغ في كوريا، وسيعمل تحت إشراف كريم حبيب، نائب الرئيس الأول، ورئيس مركز كيا للتصميم.

كانغ متخصص في التخطيط المتقدم للتصميم، وسيقود التطوير الاستراتيجي للتصميم، من خلال وضع خطط التصميم المستقبلية في كيا، بما فيها التصاميم الخارجية والداخلية لمختلف منتجات كيا، ويأتي تعيينه كتطور جديد ضمن جهود كيا الرامية لتحقيق موقع ريادي في مجال السيارات الكهربائية، والاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في التصميم.

ويعد التصميم المتقدم مكوّناً أساسياً لتحقيق هذه المهمة، في ظل التحديات والفرص الجديدة التي ترافق انتشار السيارات الكهربائية والمزودة بالطاقة الكهربائية.

يذكر أن كانغ من خريجي دورة تصميم وسائل النقل في كلية مركز الفنون للتصميم في باسادينا، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويتمتع كانغ بخبرة تمتد 15 عاماً في التصميم الخارجي، حيث أشرف على مجموعة من مشروعات التصميم الخارجي، بما في ذلك الأبحاث الخاصة بدمج تصاميم السيارات الفاخرة مع تكنولوجيا النقل المستقبلية.

وكان آخر منصب شغله هو المدير الإبداعي في "بي إم دبليو غروب ديزاين ووركس" (BMW Group Designworks) في شانغهاي الصينية، حيث قاد عملية تطوير تصاميم مجموعة من منتجات السيارات، وكان قد قضى فترة طويلة من مسيرته المهنية في مجموعة "بي إم دبليو"، وكان المصمم الخارجي الأساسي لنموذج سيارة "2015 BMW 3.0 CSL Hommage".

وقال كانغ في تعليق على تعيينه: "يشرّفني الانضمام إلى فريق التصميم في كيا، خصوصاً في هذه الفترة التي تشهد نقلة نوعية في قطاع السيارات. أعتقد أن كيا ستلعب دوراً هاماً في تحديد ملامح المرحلة المقبلة في التصميم، عبر مجموعة واسعة من المنتجات المزودة بالطاقة الكهربائية، وخارطة طريق بصيرة للمستقبل".

وأكمل: "أنا متحمس للمشاركة في هذه الرحلة مع فريق التصميم المذهل في كيا، كي نعزز استراتيجية كيا الخاصة بمنتجاتها وتصاميمها. أنا واثق من أن المعرفة المتراكمة خلال مسيرتي المهنية ستساهم في التحول المستمر في كيا، وأتطلّع للعمل مع الفريق على التوجهات الإبداعية الجديدة".

ومن جانبه قال كريم حبيب، رئيس مركز كيا للتصميم: "وون كيو يأتي محمّلاً بفهم فريد لكيفية دمج تكنولوجيا النقل المتقدمة مع التصاميم الحديثة المبهرة. قطاع السيارات يشهد تغييرات سريعة، ويعد وون كيو في موقع مثالي لدعم جهود كيا الرامية لمعالجة التحديات والفرص التي نشهدها، فهو مصمم شديد الموهبة، ويعد خياراً مثالياً لفريق تصميم كيا الإبداعي في كوريا".

ويعد مركز كيا للتصميم في ناميانغ مركزاً لشبكة التصميم العالمية الخاصة بشركة كيا، ويعمل عن قرب مع مراكز التصميم الإقليمية في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، وتشرف مقار التصميم على كافة جوانب التصميم في كيا، ابتداءً من الرسوم الأولية والنماذج، إلى اللمسات الأخيرة وتطوير الألوان المواد.

ويأتي تعيين كانغ ضمن عدد من الأسماء البارزة في التصميم التي انضمت إلى شركة "كيا موتورز" في الأعوام الأخيرة، حيث تسعى لتعزيز قدراتها الخاصة بالتصميم للسنوات المقبلة، وضمن استراتيجية "Plan S"، تسعى كيا لاكتساب موقع ريادي في قطاع السيارات في المستقبل، معتمدة على خبراتها في الأبحاث والتطوير الخاص بالنقل، والطاقة الكهربائية، والاتصالات، والقيادة الذاتية.

أبرز المحطات المهنية في مسيرة وون كيو كانغ:

2017 – 2020: المدير الإبداعي، بي إم دبليو غروب ديزاين ووركس شانغهاي.

2015 – 2017: مدير مشاريع / مصمم خارجي أول، مجموعة بي إم دبليو.

2005 – 2015: مصمم خارجي، مجموعة بي إم.

دبليو 2000 – 2001: مصمم داخلي، شركة هيونداي موتور.