كيا متورز أمريكا: مبيعات سبتمبر الأفضل على الإطلاق

أعلنت كيا موتورز أمريكا، عن مبيعات شهر سبتمبر، والتي بلغت 55.519 وحدة، مسجلة بذلك أفضل "مكاسب عبر بيع التجزئة، وأداء ربع سنوي لمبيعات التجزئة".

وتصدرت مبيعات سبتمبر، طرازي Telluride و Sportage SUV، وارتفت المبيعات من نوعية التجزئة بنسبة 35.3%؛ لتصل إلى 53513 سيارة، مع إنجازات مبيعات سبتمبر الإضافية، بما في ذلك: رقم قياسي للمبيعات الشهرية على الإطلاق، لأسرع طراز تحول من كيا في تاريخ الشركة - تيلورايد SUV؛ إذ باعت 8829 وحدة.

كما حققت سيارة Seltos SUV مبيعات شهرية قياسية؛ إذ باعت 5613 وحدة.

وباعت سيارة السيدان متوسطة الحجم الجديدة كليًا k5 5763 وحدة في سبتمبر: "كان أداء مبيعاتنا القوي في سبتمبر مدفوعا بمبيعات قياسية لثلاثة من سياراتنا الرياضية متعددة الاستخدامات، ذات الشعبية والقادرة، تيلورايد، وسبورتاج، وسيلتوس.

وبحسبي الشركة، فإنها سجلت أفضل مبيعات ربع سنوية للعلامة التجارية على الإطلاق، في تاريخهم البالغ 25 عامًا في الولايات المتحدة.

وقال بيل بيفر، نائب الرئيس لعمليات المبيعات، إن كيا تدخل الربع الرابع بتشكيلة أقوى من الطرازات على الإطلاق، على الرغم من الوباء المستمر، مؤكدًا أنه لا يزال زخم علامتهم التجارية جيدًا "ونحن على ثقة من أن هذا المسار التصاعدي سيستمر".