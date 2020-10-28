تبدأ الأحد.. تعرف على موعد شريحة صرف معاشك لشهر نوفمبر

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها وجهت باتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر، اعتبارًا من يوم الأحد الأول من نوفمبر.

وأضافت أنه يتم تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، حيث تنقسم الشرائح كالتالي:

- الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، يومي الأحد والإثنين الموافقين 1 و2 نوفمبر.

- الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000جنيه يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 نوفمبر.

- الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلي من 2000جنيه يومي الخميس والأحد الموافقين 5 و8 نوفمبر.

من جانبها تبدأ منافذ الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، الأحد المقبل الموافق 1 نوفمبر، استقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى، لصرف استحقاقاتهم التأمينية، دون التقيد بمواعيد لإنتهاء يوم العمل والممتد حتى حصول جميع المتواجدين بمحيط المنفذ على استحقاقاتهم.

وأكدت الهيئة إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي "A.T.M"، مهما كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية، من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي.

تحويل نظام التأمين الإجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم تحويل نظام التأمين الإجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، مشيرا إلى أنه سيجري رفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.

يجري فتح مكاتب تسمى "مكاتب أمامية" للتعامل مع الجمهور

ولفت "عوض" إلى أنه خلال مرحلة انتقالية سيجري فتح مكاتب تسمى "مكاتب أمامية" للتعامل مع الجمهور، تحصل منه على الطلبات وترفعها على النظام الجديد، ليتم فصل أداء الخدمة عن عمليات التشغيل التي ستتم على الخدمة، وسيكون هناك تواصل مع طالب الخدمة، بعد عملية التشغيل برسالة نصية تفيد إنهاء طلبه وتحدد وسيلة الحصول على مستحقاته.