صور.. سفير اليابان يجني "بلح البحيرة" من أعلى نخلة: الموضوع صعب

شارك السفير الياباني في مصر، نوكي ماساكي، في مرسم جني البلح بمحافظة البحيرة، حيث تسلق نخلة في إحدى مزارع الفاكهة في النوبارية، لجني البلح ومساعدة المزارعين.

وقال ماساكي، في تصريحات عنه اليوم، إنّه يحب شراء الفاكهة من الأكشاك من أمام محطات مترو الأنفاق بالقاهرة، لكن هنا يتم إنتاج الفاكهة للتصدير.

وأضاف السفير الياباني: "تأثرت كثيرًا بهذا الموقع الشاسع الذي يعادل نفس مساحة بيروت، عاصمة لبنان، أثناء الاستماع إلى حديث رئيس مجلس الإدارة السيد شريف مغربي باهتمام".

وتابع ماساكي: "المزرعة بها محاصيل مختلفة، فهنا يوجد موالح وحمضيات، مثل العنب والنخيل والفراولة والخس، يتم تصديرها إلى 57 دولة حول العالم".

وأوضح السفير الياباني: "البرتقال الذي قطفته وتذوقته ما زال قبل موسم الحصاد، لكنه كان ذو نكهة غنية جدًا، وكذلك زرت مرافق الري الحديثة ووسائل مكافحة الآفات ومرافق الشحن، وأعجبت بالإدارة الدقيقة".

وعن محاولته تسلق أشجار النخيل، قال السفير الياباني في القاهرة: "لاحظت في موقع حصاد التمور، الشباب وهم يتسلقون أشجار النخيل بمهارة، لذا حاولت أنا أيضًا تسلقها، لكن الأمر لم يكن بالسهولة التي تخيلتها".

وأتمّ السفير الياباني في القاهرة، تصريحاته، قائلا: "شعرت من خلال هذه الزيارة بقوة مصر، كدولة زراعية كبيرة".

ويمثل القطاع الزراعي في مصر نسبة 14.7% من الناتج القومي الإجمالي، ويعمل به نحو 8.5 مليون شخص، ما يشكل نسبة 32% من سوق العمل المصري.

وبلغت قيمة الإنتاج الزراعي 142.2 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الصادرات الزراعية نحو 6.79 مليار جنيه خلال عام 2008.

ومساحة مصر الإجمالية مليون كم2، ما يساوي 238 مليون فدان معظمها صحراء، ومنها 5.5% فقط مسكونة وتبلغ المساحة المزروعة 8.6 ملايين فدان أي ما يمثل 3% من إجمالي مساحة مصر.