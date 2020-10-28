"الصحة" تحدد 7 أعراض لنزلات البرد وطرق الوقاية منه.. تعرف عليها

حددت وزارة الصحة والسكان، أعراض نزلات البرد، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد، والاختلاط الكبير الذي يصيب بعض المواطنين فى التفرقة بينه وبين أعراض الفيروس، في إطار حرص الوزارة على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل دوري، ويستعرض "الوطن" فى هذا التقرير هذه الأعراض

1) أعراض نزلات البرد تكون أقل حدة من أعراض الإنفلونزا التي تكون أكثر حدة وقد تؤدي إلى العديد من المضاعفات مثل الالتهاب الرئوي أو العدوى البكتيرية

2) تبدأ أعراض البرد بصورة تدريجية بينما تبدأ أعراض الإنفلونزا بصورة مفاجئة.

3) لا يصاحب نزلات البرد وجود حمى على عكس الإنفلونزا يصاحبها حمى وارتفاع في درجات الحرارة لأكثر من 38.5 درجة.

4) يصاحب نزلات البرد ألم طفيف في العضلات على عكس الإنفلونزا يصاحبها ألم مستمر في العضلات.

5) حدوث عطس ورشح في الأنف واحتقان الزور أمر شائع الحدوث في نزلات البرد على عكس الإنفلونزا، حيث يكون الأمر نادر الحدوث.

6) يصاحب نزلات البرد حدوث كحة متوسطة إلى خفيفة بينما تكون الكحة متواصلة في نزلات الإنفلونزا.

7) الصداع يكون نادر الحدوث في نزلات البرد لكنه يعد أمراً شائعاً بالنسبة إلى الإنفلونزا.

الجدير بالذكر ان مركز المعلومات الدوائية وضع مجموعة من النصائح والعلاجات المنزلية لمواجهة نزلات البرد والإنفلونزا جاءت كالتالي:

1) تناول مشروب الزنجبيل لأنه يقلل من احتقان الزور والكحة.

2) الثوم لأنه يحتوى على مادة الإليسين التي تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات.

3) الليمون بالعسل لأنه يساعد على ترطيب الحلق ويقلل من التهابات الجهاز التنفسي.

4) شوربة الدجاج التي تحتوي على الخضار لأنه يساعد على تقوية جهاز المناعة.

5) تناول فيتامين c لأنه يساعد على تقوية جهاز المناعة وتهدئة التهابات الجهاز التنفسي.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.