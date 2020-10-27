يتسع لـ1000 مشاهد.. الصور الأولى لمسرح النافورة بالأوبرا

تواصل وزارة الثقافة إعداد مسرح "النافورة" بساحة الأوبرا، قبل موعد إطلاق مهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر في الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر المقبل.

ويجري حاليًا العمل على التجهيزات النهائية للمسرح النافورة الجديد، الجار إنشائه بشكل مبتكر لإقامة فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وكذلك استضافة فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.

وحصلت "الوطن" على الصور الأولى لمسرح النافورة في شكله الجديد الذي يتسع لـ1000 مشاهد، ويتميز بشكل مستدير ومدرجات تراعي تطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور، كما تم تجهيزه بجميع التقنيات من الإضاءة والصوت إلى جانب أنظمة الحماية المدنية اللازمة.

ومن جانبها قالت إيناس عبدالدايم، في تصريحات صحفية سابقة: إن مسرح النافورة يُعد إضافة للبنية الثقافية المصرية وإثراء لمنظومة المسارح بوزارة الثقافة لما يتسم به طبيعة خاصة مميزة، مضيفة أنه سيتم استثماره فى إقامة العديد من الأنشطة التي تعمل على تحقيق استراتيجية نشر التنوير، مؤكدة على أهمية ظهور المسرح بصورة مشرفة تليق بسمعة مصر أمام العالم أجمع مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتقام الحفلات على مسارح الأوبرا بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الاسكندرية ودمنهور.

يضم المهرجان 28 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 93 فنان من 5 دول عربية هي "مصر، لبنان، الاردن، العراق وتونس".

ويشارك في الحفلات 93 فنان منهم 82 مطرب ومطربة، من بينهم: نادية مصطفى، مدحت صالح،على الهلباوي، على الحجار، كارمن سليمان، مي فاروق، مروه ناجي، عاصي الحلاني، هاني شاكر، محمد الحلو، وائل جسار (لبنان)، صابر الرباعي (تونس)، إلى جانب 11 عازف منهم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش ، عازف الاكورديون وائل النجار، كما تشارك 7 فرق موسيقية منها فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ، فرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش، إلى جانب 23 منتخب من العازفين.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة النتج محمد حفظي، عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الثانية والأربعين، والمقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر 2020.