انتظام الدراسة في مدارس شمال سيناء بعد تكذيب شائعات ظهور كورونا

ساد الانضباط مدارس شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، مقارنة بالأيام السابقة، وسط تنبيهات مشددة على الحضور بعد تكذيب شائعات عن ظهور إصابات كورونا في بعض المدارس، إذ شهدت غالبية المدارس عمليات رش وتعقيم إضافية، وحضور جميع المعلمين بشكل ملحوظ، وانتشارهم في جميع طرقات ومكاتب وفصول المدرسة، بشكل يشبه حالة طوارئ غير مسبوقة.

وعقدت إدارة المدارس اجتماعات بمشاركة مجالس الأمناء، تطرقت إلى 3 مواضيع هامة: مجموعات التقوية وسبب إعراض التلاميذ عنها فى غالبية المدارس رغم السعر الرمزى الذى حددته بعض المدارس، الاحتياطات الضرورية واللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناقش الاجتماع أيضا، أوضاع المدارس التى تفتقر إلى الزائر الصحى، وتنتظر الانتهاء من وصول باقى الزائرين الصحيين إليها، بحسب قرار محافظ شمال سيناء وتعليماته إلى وكيل مديرية الصحة، ورئيس التأمين الصحى بشمال سيناء.

وصارت العملية التعليمية اليوم، بشكل طبيعى، بما فيها 3 مدارس تناقل نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعى، أنها أغلقت بسبب إصابة مدرسين بها بفيروس كورونا، وهو ما نفته نفته مديرية التربية والتعليم.

وأكد حمزة رضوان وكيل المديرية، فى تصريح لـ"الوطن"، أن ما يتم تناقله على صفحات التواصل ألاجتماعى عار تماما من الصحة، وأنه لا توجد أى حالات كورونا بمدارس شمال سيناء حتى الآن، وأن ما أثير حوله الشبهات هو مرض طبيعى جدا لإحدى المدرسات بمدرسة التجارة الثانوية بنات، وأعطىي لها إجازة عرضية، وأيضا فى مدرسة الثانوية الصناعية، خالطت إحدى المدرسات حالة مشتبهة فقط.

وأضاف رضوان أن تعليمات وزارة التعليم، واضحة، بأنه يعفى أى تلميذ أو مدرس من الحضور حال شعوره بأى مرض، سواء أعراض إصابة أو غير ذلك، مؤكدا أن الدراسة تسير فى جميع المدارس بشكل طبيعى، ولا صحة لإغلاق مدارس فى مدينة العريش.