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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 21-10-2020 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:32 ص | الأربعاء 21 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

مواليد برج السرطان لايثقون في غيرهم بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، واليوم ليس مناسبًا للتسرع والمغامرة، خذ وقتك وتمهل.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

كن هادئًا مع من تحب أو مع مع شريك حياتك مهما شعرت بالغليان.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم كروز، ويوافق تاريخ ميلاده 3 يوليو.

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