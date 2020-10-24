حظك اليوم السبت 24-10-2020 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بإخلاص للأشخاص المقربين منه، كما أنه يهتم بهم ويتمسك بوجودهم حتى آخر وقت، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك بالحكمة والقدرة على التخطيط وتتيسر سبل الوصول لزيادة مكاسبك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس في منزل العلاقات تساعدك على التوصل لحلول وقد تستعيد علاقتك بشخص ما.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة دوللي شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 2 يوليو.