محافظ الشرقية: إنشاء وتطوير 128 مدرسة بتكلفة 11 مليار و4 مليون جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، وخاصة التعليم، ‏من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة، وتطوير وتوسعة أخرى بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ لتهيئة الأجواء المناسبة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، حرصا علي مستقبلهم، مشيرا إلى أنه جاري إنشاء وتطوير 128 مدرسة بنطاق المحافظة، لإضافة 2395 فصلا جديدا، بتكلفة 11مليار و4 مليون جنيه.

وأوضح "غراب" أنه جاري الانتهاء من أعمال إنشاء تطوير وتوسعة 7 مدارس، بنطاق مركز ومدينة ديرب نجم، بتكلفة مالية بلغت 63 مليون و300 ألف جنيه؛ لتوفير 126 فصل دراسي، بهدف القضاء علي نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول، مشيدا بالجهد المبذول والتنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية كافة بالمحافظة، لتطوير منظومة ‏التعليم وتوفيرالجو المناسب للطلاب بجميع المراحل التعليمية.

وقال المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، إنه جاري الإنتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة 7 مدارس بمركز ومدينة ديرب نجم، بتكلفة 63 مليونا و300 ألف جنيه، شملت تلك المشروعات إنشاء جديد لمجمع نصر عابدين؛ لإضافة 57 فصلا، بتكلفة 38 مليون جنيه، ومشروع الإحلال الكلي لمدرسة القطايع للتعليم الأساسي لتطوير 11 فصلا، بتكلفة 5 مليون و600 ألف جنيه، وإحلال جزئي لمدرسة منشأة كشك الابتدائية، لتطوير 9 فصول، بتكلفة 3 مليون و800 ألف جنيه.

وأضاف "مرسي" أنه يجرى إحلال جزئي لمدرسة ديرب نجم الثانوية التجارية بنين؛ لتطوير 31 فصلا، بتكلفة 8 مليون و400 ألف جنيه، وأعمال توسعة 5 فصول بمدرسة حصة الرهبان الابتدائية، بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه، وكذلك في 8 فصول بمدرسة شوبك أكراش الابتدائية، بتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه، وأيضا 5 فصول بمدرسة الهوابر الإعدادية، بتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه.

وأشار مدير هيئة الأبنية التعليمية، إلى انتهاء أعمال إنشاء جديد لمدرسة محمد حسام خطاب للتعليم الأساسي؛ لإضافة 22 فصلا جديدا، بتكلفة 7 مليون و500 ألف جنيه.