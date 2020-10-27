تجديد حبس المتهم بالاعتداء على والده بالضرب بسبب مبلغ مالي في الشرقية

قررت النيابة العامة بمركز بلبيس، في محافظة الشرقية، تجديد حبس شاب تعدى على والده بالضرب، بسبب خلاف بينهما على مبلغ مالي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، في الواقعة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزرة الداخلية أصدرت بيانا، جاء فيه: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، يتضمن تعدي أحد الأشخاص على والده بالضرب، وإصابته بخدوش بأصابع اليد اليمني واليسرى، أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية عن تحرير محضر بالواقعة من عامل، 69 عاما، مقيم بلبيس، يتهم نجله، سائق، له معلومات جنائية، بالضرب وإصابته".

وأضاف البيان أنه "عقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات بينه ووالده على مبلغ مالي، وتعديه عليه بالضرب لذات السبب".

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا مقطع فيديو يظهر اعتداء شاب بالضرب على رجل "مسن"، أمام منزل في إحدى القرى، وتجمع عدد من الأهالي للسيطرة على الموقف، ومنع الاعتداء على الرجل المسن، ووثق آخرون الواقعة باستخدام كاميرات هواتفهم المحمولة.

وأثار المقطع حالة من الغضب بين متداوليه، مطالبين بسرعة ضبط المتهم ومحاسبته، وكتب أحد النشطاء تعليقا على الفيديو، قائلا: "أثناء ضرب الابن لأبيه، أتمنى تدخل مركز شرطة بلبيس"، وعلق آخر: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، دي آخرة تربيته فيك وتعبه عليك، ربنا يلطف بينا يارب"، فيما كتب ثالث: "لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أنا جسمي ارتجف من المنظر دا.. ابني من صلبي يعمل فيا كدا.. يارب ما تكتبها على حد.. والله قهر".