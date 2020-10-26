"تنفيذي الشرقية" يتابع نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي 2020/2021

ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة الخطة الموحدة للعام المالي الحالي 2020/2021.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، والعقيد رضا حسيني، المستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، بقاعة الاجتماعات في الديوان العام.

وأكد "غراب" سرعة التنفيذ ورفع معدلات الأداء، للاستفادة من المبالغ المرصودة، والانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء؛ لتعود بالنفع على المواطنين.

واستعرض مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، وأشير إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، تبلغ 608 ملايين و185 ألف جنيه، وبلغت قيمة التنفيذ حتى تاريخه 30% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، في برامج (النقل والمواصلات، والكهرباء، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية، والأمن والإطفاء والمرور)؛ لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعروا بالتغيير نحو حياة أفضل.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية، لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفّذة بالجدول الزمني المُحدّد لإنهاء الأعمال، لدخول المشروعات الخدمة، وتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.