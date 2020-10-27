سعفان وغراب يسلمان شهادات تقدير لأوائل الشرقية من ذوي القدرات الخاصة

كرّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، خريجة وخريجا من ذوي القدرات الخاصة من الأوائل على كليتي التجارة والحقوق بجامعة الزقازيق على الترتيب، بتقديم شهادات تقدير لهم.

والطالب المكرم هو: محمد عمر محمد خيرى، الأول على كلية الحقوق دفعة 2019/2020، والطالبة هي: يارا نبيل عبدالله حسن، الأولى على كلية التجارة دفعة 2019/2020.

وأكد وزير القوى العاملة، أنّ التكريم نتيجة للإصرار والعزيمة والقدرة التي يتحلون بها، واصفا إياهم بالمثل والقدوة الذي يحتذي به أي إنسان يرغب في التقدم والتغلب على ظروفه.

وقال سعفان إنّ كل منا في مجاله يتعرض للعديد من المعوقات التي تواجه العمل، والتي يجب أن يتحلى بكل القدرة والرغبة للتغلب عليها، معربا عن سعادته بالتكريم.

وأكد وزير القوى العاملة أنّ ذوي القدرات هم أشخاص طبيعيين لهم الحق في النجاح والعمل والتفوق، وهم قادرون على ذلك بكسرهم لتلك الظروف والتغلب عليها، والوصول لأعلى المراتب والتفوق على غيرهم من الأصحاء، موجّها لهم الشكر والتقدير.