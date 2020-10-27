"الصحة" تطلق ماراثون للجري لتوعية السيدات بسرطان الثدي الجمعة المقبل

تستعد وزارة الصحة والسكان ممثلة في مبادرة 100 مليون صحة لإطلاق مارثون الجري للسيدات تزامنا مع شهر أكتوبر، وهو شهر التوعية بسرطان الثدي.

وقالت مبادرة 100 مليون صحة عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" شجعي عيلتك وشاركوا في ماراثون الجري لشهر أكتوبر مع مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية من خلال عربيات كشف موجودة طوال اليوم عند النادي الأهلي بالجزيرة بالقاهرة، والمركز الإقريقي لصحة المرأة أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية".

وتابعت المبادرة: الماراثون من المقرر أن يبدأ الساعة 7 صباحًا يوم الجمعة 30 أكتوبر، ونقطة البداية بمحافظة القاهرة ستكون من عند النادي الأهلي بالجزيرة، وستنتهي عند نفس نقطة البداية".

وفيما يتعلق بمحافظة الإسكندرية ستكون نقطة البداية من عند كوبري ستانلي وستنتهي عند محطة الرمل.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بتوفير خدمات الفحص للسيدات بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية بما يضمن الاهتمام بالصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

وتستهدف المبادرة السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

الجدير بالذكر أن كافة المعلومات الخاصة بمبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث يتم الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.