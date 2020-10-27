لاعب دولي يطلق زوجته بعد حملها في طفلة معاقة: مكملوش 7 شهور

7 أشهر فقط هي مدة الحياة الزوجية بين نهال خالد حسن وطليقها اللاعب الدولي (م. هـ)، لاعب منتخب كرة اليد والمحترف في أوروبا، وذلك بعدما انفصل اللاعب عنها بسبب علمه بحملها في طفلة معاقة، فتهرب منها ورفض الإنفاق عليها، وقام بتطليقها غيابيًا.

هذا هو ملخص المأساة التي شهدتها المرأة العشرينية منذ زواجها، مرورًا بالطلاق بعد 7 أشهر فقط، ووصولًا لوفاة الرضيعة بعد 3 سنوات من العلاج الذي لم يؤت ثماره، وحصلت على أحكام بنفقة متعة واستلام المنقولات بما قيمته إجمالًا 333 ألف جنيه، وذلك بعدما طلقها اللاعب الدولي غيابيًا.

لجأت "نهال" لمحكمة الأسرة والمجلس القومي للمرأة والقضاء الذي أنصفها، وصدرت الأحكام لصالحها في الدعويين رقمي 83 لسنة 2017 و493 لسنة 2018، إلا أن الزوج المدعى عليه رفض التنفيذ وسداد مستحقاتها.

وتتلخص وقائع القضية الأولى في أن "نهال" حركت دعوى بطلب إلزام طليقها بتسليم المنقولات الزوجية، حيث امتنع دون وجه حق عن أن يرد لها ما جهزت به منزل الزوجية، فصدر لصالحها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 141 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف عن درجتي التقاضي.

أما وقائع القضية الثانية فتتلخص في أن "نهال" حركت دعوى تطلب فيها إلزام اللاعب الدولي بأن يؤدى إليها نفقة متعة، وكان ذلك الثابت بالأوراق بزواج المدعى عليه من المدعية "نهال" والدخول بها ومعاشرتها، وكان إنهاء الطلاق بينهما برغبة الزوج ودون رضاء زوجته، فصدر حكم من المحكمة بإلزامه بأن يؤدي إليها متعة وقدرها 192 ألف جنيه.

وأمرت الجهات المختصة بالحجز على ممتلكات الزوج وتحديد موعد لبيعها في مزاد علني، كما لجأت الزوجة للمجلس القومي للمرأة، حيث أشرف المحامي أحمد جمعة، على التنفيذ والحجز على المنقولات داخل الشقة الكائنة باحد أحياء أكتوبر، وتم تحديد مطلع نوفمبر المقبل، لبيع المنقولات الموجودة داخل الشقة، في مزاد علني، وفاء للمبالغ المالية المنصوص عليها في الأحكام القضائية السابق ذكرها.