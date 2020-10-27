مصانع السيارات تسعى لتعويض خسائر "كورونا" بتخفيض الأسعار

سيطرت جائحة كورونا على الكثير من القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع السيارات والذي تأثرت مبيعاته بشكل كبير في الكثير من الشركات المصنعة، وبدأت عجلت الإنتاج في الانخفاض خلال الشهور الماضية؛ وفور فك حظر التجوال في كثير من الدول التي انتشر بها الفيروس وفتح مصانع السيارات، بدأ النمو في التزايد مرة أخرى.

من جانبها بدأت شركة شركة "إمبريكس" المعاصرة للتكنولوجيا (CATL) لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، في نمو المبيعات والأرباح بعد أن خفت آثار جائحة فيروس كورونا في الصين، وازداد الطلب من العملاء بما في ذلك المصنع الأمريكي الرائد في صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" .

وقالت شركة "فوجيان" ومقرها الصين، في بيان اليوم الثلاثاء، إن صافي أرباح الربع الثالث ارتفع بنسبة 4.2٪ إلى 1.42 مليار يوان (212 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، فيما زادت المبيعات بنسبة 0.8٪ لتصل إلى 12.7 مليار يوان.

وحسب ما ذكره موقع بلومبرج في تقريره، يعمل صانعو السيارات الكهربائية على زيادة الإنتاج مع تحول الصناعة إلى المزيد من السيارات الصديقة للبيئة وعودة المتسوقين إلى صالات العرض، وخلال النصف الأول من العام الجاري 2020 انخفضت عائدات CATL بنحو 7٪ حيث أدى الوباء إلى إغلاق الوكلاء ومواقع الإنتاج.

تستفيد "CATL" من منافسة التكلفة، حيث يتسابق صانعو السيارات لتقليل تكلفة تصنيع السيارات الكهربائية، وتعد البطاريات التي تنتجها الشركة الأرخص ثمناً، ومكنت "تسلا" من خفض سعر سيارات السيدان النموذجية 3 المصنوعة في الصين.

جدير بالذكر أن "تسلا" باعت حوالي 11 ألف سيارة محلية الصنع خلال الشهر الماضي، وتتنافس على المركز الأول في سوق السيارات الكهربائية في الصين.

كما أقامت CATL شراكات مع الشركات المصنعة بما في ذلك Daimler AG وNIO Inc.، سعياً وراء التفوق على شركات تصنيع البطاريات المنافسة مثل LG Chem Ltd. و Samsung SDI Co.

وحسب ما ذكرته الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، ارتفعت مبيعات السيارات ذات الطاقة الجديدة التي تتكون من سيارات كهربائية خالصة، وهجينة تعمل بالكهرباء، وسيارات تعمل بخلايا الوقود، بنسبة 68٪ الشهر الماضي، إلى 138 ألف وحدة في الصين، وهو رقم قياسي لشهر سبتمبر.