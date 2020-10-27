"مش عاوزين سف أو هلع".. حسام حسني: 80% من إصابات كورونا بسيطة

طالب الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن 80% من الحالات المصابة بالفيروس منذ ظهوره بسيطة، و15% من الحالات متوسطة لشديدة، و5% حالات شديدة الخطورة.

وأضاف "حسني"، خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبدالغني، أن من بين الحالات المتوسطة يوجد 5 لـ10% يمكن أن تتحول لحالة شديدة "مش عاوزين سف في الموضوع ومش عاوزين هلع".

وأشار إلى أنه لا يوجد مستشفى عزل أُغلق، ولكن لا يوجد مرضى كثيرون بكورونا داخله، لافتًا إلى أن الإسفاف بالموضوع أكثر ما يقلقه.

وذكر أن كورونا ليست كالبرد، ولكنه مرض سريع الانتشار، وحدة الإصابة به انخفضت لكن مازال يوجد وفيات، موضحًا أن الأطفال أقل عرضة بالإصابة وأقل خطورة مقارنة بالشباب والبالغين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98981 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 106707 حالات من ضمنهم 98981 حالة تم شفاؤها، و6211 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97L

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