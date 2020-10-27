صور.. بالون يحمل بانر "إلا رسول الله" يزين سماء الأقصر

ردت إحدى شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، على الإساءة والهجمات المتعددة التى يتعرض لها الرسول خلال الفترة الماضية، بإطلاق "بالون" اليوم، بسماء غرب المحافظة وتحديدًا بمدينة القرنة، يحمل لافتة "إلا رسول الله".

وجاء رد الشركة في إطار دعمها للإسلام ضد الحملات الغريبة التي تحاول النيل من رسولنا الكريم، على خلفية استمرار نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبى محمد صلى الله عليه وسلم، وحمل البالون عددًا من السائحين الأجانب، وسط سعادة كبيرة من أهالى محافظة الأقصر بتلك المبادرة المميزة.

وكان مدرس فرنسي يدعى صامويل باتي، عرض رسومًا كاريكاتورية مسيئة للدين الإسلامي في أحد فصوله الدراسية، ثم قتل بعدها على يد شاب شيشاني، وبعدها صدرت تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ربطت بين الإسلام والإرهاب، الأمر الذي أثار غضبا واستياءً واسعا، وظهرت دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.