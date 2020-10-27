علاج 960 رأس ماشية بقافلة بيطرية مجانية في الدقهلية

نظمت مديرية الطب البيطري في الدقهلية قافلة بيطرية مجانية، اليوم، بقرية "المنيل" مركز طلخا، لتقديم الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي للماشية من أجل تحسين السلالات وزيادة الإنتاج وعلاج كافة الحالات المستهدفة، وخلال القافلة تم تقديم العلاج لـ 960 رأس ماشية وخيول من الأمراض المختلفة، وتوفير التحصينات اللازمة.

وقال عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة طلخا إنه جري علاج وفحص وتحصين 960 رأس، شملت 430 من الخيول والحمير، 280 طائرًا، 250 أبقار وجاموس وأغنام، بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري وكلية الطب البيطري بجامعة المنصورة وجمعية "بروك الخيرية" لعلاج الحيوانات ومعهد بحوث التناسليات بالهرم.

وأضاف سعد، في تصريح صحفي، أن المحافظ شدد على توفير العلاج البيطري اللازم لرؤوس الماشية والثروة الحيوانية والداجنة بقرى محافظة الدقهلية فى مجال التلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية حرصا على زياده الثروة الحيوانية.

من جهته، أوضح الدكتور محمد عبد العاطي، مدير فرع جمعية بروك البيطرية الخيرية بالدقهلية، أن القافلة تقوم بتوفير العلاج والفحوص اللازمة بالمجان، وأكد الدكتور السيد حسانين، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري، أن برنامج القوافل تستهدف التركيز على تقديم الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي من أجل تحسين السلالات وزيادة الإنتاج وعلاج كافة الحالات المستهدفة وذلك من خلال الخبرات والكفاءات البيطرية المتدربة بالإدارات البيطرية التابعة للمديرية بالدقهلية والبالغ عددها 21 إدارة بيطرية منتشرة على مستوى المحافظة.

وذكر الدكتور أيمن الشافعي مدير إدارة طلخا البيطرية أن برنامج القوافل البيطرية يتم تنفيذه بنطاق المحافظة، من خلال مديرية الطب البيطري بالتعاون مع جامعة المنصورة، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم ومستشفى جمعية بروك الخيرية.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعلن عن برنامج القوافل البيطرية، الذي بدأ منذ يوم 24 أكتوبر ويستمر حتى 29 أكتوبر وذلك فى عدد من القرى بنطاق المحافظة تشمل قري "طنيخ مركز نبروه، ميت محمود مركز المنصورة ، ونجير بمركز دكرنس ، والمنيل بمركز طلخا ، والعيادية بمركز شربين ، وأشمون الرمان بدكرنس" وجري توفير العلاج لعدد 422 من رؤوس الماشية والدواب و1670 من الطيور فى أول أيام القوافل بقرية طنيخ.