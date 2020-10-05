قافلة بيطرية بقرية "القرشية" ضمن احتفالات العيد القومي بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن انطلاق فعاليات القافلة الطبية الرابعة لمديرية الطب البيطري بقرية "القرشية" بمركز السنطة، ضمن 10 قوافل تنظمها المديرية احتفالا بالعيد القومي خلال شهر أكتوبر .

واستقبل المستشفى البيطري المتنقل 84 حالة تم توقيع الكشف عليها من خلال 10 أطباء بيطريين لإجراء الفحوصات اللازمة وتنفيذ العمليات الجراحية المطلوبة، ووجه المحافظ وكلاء الوزارات ورووءساء مجالس المدن والأحياء بالتنسيق الكامل مع الإجهزة التنفيذية لاستكمال تنفيذ كافة الخطط والمشروعات التى تستهدف العمل علي رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وقال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري، إن القافلة تأتي ضمن 10 قوافل ستنظمها المديرية خلال شهر أكتوبر في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي .

يذكر أن محافظ الغربية أعلن عن تنفيذ ٤٠ قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي على مدار شهر أكتوبر يتخللها إقامة معرض للمنتجات المحلية تحت شعار صنع بأيدينا .