"الهلال الأحمر" يواصل دعم الأسر المتضررة من تداعيات كورونا بالمحافظات

في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، يواصل الهلال الأحمر المصري، توزيع مواد غذائية تلبي احتياجات 1800 أسرة من الأسر المتضررة جراء تداعيات فيروس كورونا في 6 محافظات على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن المرحلة الأولى بدأت في محافظات "الدقهلية، بورسعيد، المنوفية، سوهاج، أسيوط، الغربية" على أن تشمل المرحلة الثانية محافظتي دمياط والفيوم.

وأضاف "الناظر"، فى بيان مساء الثلاثاء، أن دعم الأسر المتضررة لم يقتصر على تقديم المواد الغذائية والإغاثة فقط، بل شمل الجانب التوعوي، حيث قام متطوعو الهلال الأحمر المصري، بتقديم النصائح التوعوية والصحية عن أخطار الوباء وكيفية اتباع الإجراءات الصحية السليمة من أجل الحد من انتشاره.

ويستقبل الهلال الأحمر المصري الرد على التساؤلات من خلال الخط الساخن للهلال الأحمر المصري 15322 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

كما يستمر الهلال الأحمر المصري في تقديم الخدمات الإنسانية والدعم لكل أفراد المجتمع ، انطلاقا من المسئولية المجتمعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع ودعم الأسر المتضررة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المنظمة استعدت بخطة شاملة، للتخفيف من آثار السيول التي قد تواجه البلاد، تزامنا مع التقلبات المناخية التى أعلنت عنها الأرصاد، مشيراً إلى أنه جهزت فرق مدربة علي التعامل في أثناء الكوارث الطبيعية، بعدد 150 فرقة استجابة للطوارئ والإغاثة، تعمل على تقديم خدمات الإسعافات الأولية .

وأضاف المدير التنفيذي للهلال الأحمر، أنه تم توفير المواد الإغاثية، وتجهيز أماكن الإيواء والنقاط الطبية داخلها، علاوة على أسطول دفع رباعي للأماكن الوعرة، وصعبه الوصول.

وقام الهلال الأحمر المصري بدعم المخازن الاستراتيجية بالمعدات والمواد الإغاثية تحسبا لأي طوارئ قد تحدث وكذلك تم تفعيل خطة الإزاحة والمساندة من المحافظات المجاورة والمركز الرئيسي، بالإضافة إلى تجهيز أماكن الإيواء.