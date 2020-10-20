"الهلال الأحمر": خطة شاملة لتخفيف آثار السيول التي قد تواجه البلاد

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر، إن المنظمة استعدت بخطة شاملة، للتخفيف من آثار السيول التي قد تواجه البلاد، تزامنا مع التقلبات المناخية التى أعلنت عنها الأرصاد، مشيراً إلى أنه جهزت فرق مدربة علي التعامل في أثناء الكوارث الطبيعية، بعدد 150 فرقة استجابة للطوارئ والإغاثة، تعمل على تقديم خدمات الإسعافات الأولية .

وأضاف المدير التنفيذي للهلال الأحمر، في تصريحات لـ"الوطن" أنه وفرت المواد الإغاثية، وتجهيز أماكن الإيواء والنقاط الطبية داخلها، علاوة على أسطول دفع رباعي للأماكن الوعرة، وصعبه الوصول.

وأشار "الناظر" إلى أنه وضعت خطة للاستجابة والدعم في حال سوء الأحوال الجوية، بدعم إغاثي من المركز الرئيسي في القاهرة إلي الأفرع، وكذلك الدعم من المخازن الاستراتيجية المنتشرة في الجمهورية، مؤكداً أنه رفعت حالة التأهب بغرفة العمليات المركزية، بفرق مجهزة على مدار الساعة، لتلقي البلاغات ومتابعة الموقف والتنسيق مع أجهزه الدولة، وكذلك فرق دعم بالمحافظات المتوقع حدوث سيول بها.

من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهدف الأساسي ومهمة الهلال الأحمر المصري، هو مساندة السلطات وأجهزة الدولة في حالات الأزمات والكوارث، على أن تكون تلك الاستجابة سريعة وفعالة، طبقا لمعايير أسفير العالمية للاستجابة للكوارث.

وأشارت الدكتورة نيفين القباج، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، ستكون دائما على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لمتطوعي الفريق، وإمدادهم بكل ما يحتاجونه من تسهيلات وتذليل أي عقبات تقف حائلا أمام أداء دورهم لكل فئات المجتمع.