تحويل بطاقات رواتب العاملين إلى الشبكه الوطنية "ميزة" ببورسعيد

عقد اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، اجتماعًا، اليوم، لبحث آليات تطبيق منظومة تحويل بطاقات رواتب العاملين إلى بطاقات الشبكة الوطنية "ميزة" بالتعاون مع بنك مصر، بحضور ممثلي بنك مصر ومسئولي المديريات وهشام الباني، مدير عام الإدارة المالية بالمحافظة.

وقال "الشاهد" إن المحافظة بصدد تحويل بطاقات الرواتب إلى بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية وتتيح هذه البطاقات خدمات السحب النقدي من ماكينات ATM، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية POS، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

وتأتي محافظة بورسعيد ضمن المرحلة التجريبية الثانية لتنفيذ هذا المشروع الذي يستهدف 10 محافظات هي مطروح وبورسعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والأقصر والدقهلية وأسيوط والغربية والفيوم

يذكر أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التقى عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، لمتابعة تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية.

وطالب المحافظ خلال اللقاء، بالاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين بالإدارات المالية المختلفة، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه حريص على تدريب وتأهيل كافة العاملين بالقطاع الحكومي، بالتزامن مع الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد كقاطرة للتنمية في مصر، الأمر الذي يستوجب تطوير كافة الخدمات الحكومية وتأهيل الموظفين وتدريبهم على أحدث نظم الإدارة والتكنولوجيا الحديثة.

من جانب آخر، تفقد محافظ بورسعيد مجزر المحافظة بمنطقة القابوطي الجديد، لمتابعة سير العمل ومتابعة أعمال تطوير ورفع الكفاءة المجزر وشدد المحافظ، خلال جولته على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتخلص الآمن من مخلفات الذبح أولا بأول، وتكثيف أعمال النظافة بالمجازر مع غسيل العنابر بالمطهرات وتواجد الاطباء المتخصصين بصورة دائمة داخل المجزر.