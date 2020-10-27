شردي يطالب وزارة التعليم بالتحرك للكشف عن إصابات كورونا بالمدارس

ناشد الإعلامي محمد شردي، وزارة التربية والتعليم، ضرورة التحرك من أجل الكشف عن الإصابات الموجودة في المدارس الخاصة أو الحكومية، خلال الفترة المقبلة، في ظل ما سماه "إهمال في بعض المدارس في الوقت الحالي"، مؤكدا أنه قد تعرض لموقف إهمال من تلك المواقف.

وأوضح "شردي"، من خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن ابنته تدرس في مدرسة الألسن، وكان لديها امتحان في إحدى المواد، وعلم بعدها أن ابنته قد خالطت إحدى الفتيات المصابات بفيروس كورونا، بعدما أبلغ أهلها بأن نتيجتها كانت إيجابية.

وتابع: "يعني إيه البنت تبقى عندها كورونا وتدخل تمتحن، إزاي يا جماعة ده يحصل، فين الرقابة على المدارس، ولو أهل البنت كانوا عارفين إن عندها كورونا ودخلت الامتحان، أنا هرفع قضية عليهم، لأن ده تواطؤ، أنا بنتي غابت أسبوع كامل من المدرسة بسبب إن درجة حرارتها مرتفعة".

وناشد "شردي" وزير التربية والتعليم أنه يجب أن يكون هناك تحرك في المدارس بجميع أنواعها، لافتًا إلى أنه ما زال هناك مدارس بفصولها 40 طالبا و30 طالبا".

المدارس تبدأ مجموعات التقوية.. والتعليم: لن نسمح بعودة الدروس الخصوصية

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ مجموعات التقوية اختيارية لجميع الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية، وليست إجبارية، مشيرا إلى أنّ مجموعات التقوية بديل مناسب للدروس الخصوصية، وأقل في القيمة المادية من حصص الدروس الخصوصية.

وأكد شوقي، لـ"الوطن"، أنّ الطلاب أقبلوا بشدة على المجموعات، وأنّ الوزارة لن تسمح بعودة الدروس الخصوصية مرة أخرى، مشددا على اتباع الإجراءات الاحترازية بمختلف المدارس قبل إعطاء مجموعات التقوية، لتوفير الحماية اللازمة لجموع الطلاب والمعلمين.

وطالب وزير التعليم الطلاب بالالتزام بما توفره الوزارة من مصادر ووسائل تعلم، مؤكدا أنّ الوزارة تعمل على تقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب.

وأشار شوقي إلى أنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس بمختلف محافظات مصر، لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، موضحا أنّ الوزارة لديها خطط بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.