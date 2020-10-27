أحمد فتحي عن حضوره مهرجان الجونة: كان آخرى أروح جمصة

أعرب أحمد فتحي عن سعادته بحضور فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مشيرًا إلى أن هذه المرة هي الأولى التي يُدعي فيها لحضور المهرجان.

وقال فتحي لـ"الوطن"، مازحًا: "كان آخري أروح مدينة جمصة"، متابعًا: "أتمنى أن أكون ضيف خفيف على مهرجان الجونة".

وكان أحمد فتحي، قد شارك مؤخرًا في مسلسل "جمجوم وبمبم" للفنان محمد عبد الرحمن ومحمد سلام، وُعرض مؤخرًا عبر إحدى المنصات الاجتماعية، حيث حل ضيف شرف على إحدى الحلقات.

أحمد فتحي، من مواليد أبريل 1987، تخرج في قسم المسرح بكلية الآداب في جامعة حلوان، شارك بعد التخرج فى العديد من الأعمال المسرحية أهمها "يا مسافر وحدك، الشبكة، الإسكافي ملكًا"، ومن أعماله التليفزيونية "صاحب السعادة، بدون ذكر أسماء، الرجل العناب"، كما شارك في السينما من خلال أفلام "حلاوة روح، بنات العم، سمير أبو النيل، الحرب العالمية الثالثة".

وقال أحمد فتحي، في تصريحات تليفزيونية له، إنه يمثل منذ أكثر من 20 عامًا إلا أنه بدأ يدرك الشهرة قبل 5 سنوات فقط، لافتًا إلى عمله قبل الشهرة تركز أكثر في العروض المسرحية، ومن أهمها العرض المسرحي "حنظلة".

وتحدث الفنان أحمد فتحي، خلال حواره الأبرز في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، قبل ثلاثة أعوام، عن حبه لزوجته، قائلاً: "إنه يريد أن يسعد زوجته، ويجلب لها كل الأشياء التي تريدها".

ومن جانبها ردت زوجته قائلة: "هو حنين جداً، وأهم حاجة عنده انبساطي، وأنا بحاول أعمله أي حاجة تبسطه، مضيفة: "ربنا مقسم الأرزاق بس أنا حاسة أن رزقي كله أحمد، وعمري ماكنت هلاقي حد حنين عليا كده".

ولاقى مقطع الفيديو من الحلقة، إعجاب العديد من رواد "فيس بوك"، الذين شاركوا هذا المقطع مبدين إعجابهم الشديد بحب الفنان لزوجته والعكس.

وروى أحمد فتحي، أصعب لحظات حياته، قائلًا: "كنت بحب التمثيل والمسرح واتجوزت وفجأة ماعييش فلوس ولا في شغل وبقيت مديون، سافرت بكارت زيارة لبلد عربي اشتغلت بياع موبايلات، ورجعت مديون بـ 16 ألف جنيه"وأضاف فتحي: "سمعت أغنية (مشوار طويل) بتاعة فريق واما، فضلت اسمعها كتير، بعدها اتصلت بمراتي قولتلها بحلك من أي ارتباط، أنا راجع مصر وفي طريق حامشيه وصلت أو ما وصلتش مش مهم، أنا حاعيش الحلم أحققه أو ما أحققهوش مش مهم".