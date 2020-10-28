تفاصيل البرنامج الشامل لتطوير السياحة الدينية

"السياحة في مصر لن تكون ثقافية وشاطئية وترفييهية فقط بل سيكون لمصر نصيب كبير من السياحة الدينية قريبا".. تصريح لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني أعلن خلاله قرب إطلاق برنامج السياحة الدينية الشامل القبطية والإسلامية.

وقال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية: "اهتمام خاص يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحياء مسار العائلة المقدسة بما تحمله من ذكرى تحمل أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين، كما أنها تعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر دول العالم، وبفضلها تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية في العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، باركت خلالها العائلة أكثر من 25 بقعة في ربوع مصر المختلفة."

وتابع: "من اجل ذلك تم العمل على قدم وساق وانتهت محافظة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية، من تطوير مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود، والذى يُعد المحطة الخامسة التى استقبلت السيدة العذراء والسيد المسيح فى رحلتهم المقدسة بتكلفة 7,5 مليون جنيه، لاستقبال السياحة الدينية للكنيسة والتى يأتيها الزوار من جميع دول العالم".

وتتمع كنيسة العذراء والشهيد أبانوب المحطة الخامسة للمسار بطابع خاص، حيث تحتفظ الكنيسة ببئر الماء المقدس والماجور الخاص بالسيدة العذراء، وأيضا رفات الشهيد أبانوب، وبعض الأيقونات الأثرية.

بخلاف ذلك تم الانتهاء من ترميم عدد من المواقع الأثرية التي تقع على المسار وافتتاح العديد من المواقع والكنائس والأديرة الأثرية عليه، ومنها الكنيسة المعلقة بمصر القديمة وافتتاح مغارة وكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة وتطوير موقع شجرة مريم بالمطرية، بالإضافة إلى ترميم أجزاء من أديرة وادي النطرون الأربعة وجاري ترميم وتأهيل كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بالمنيا، كما تم النهوض ورفع كفاءة مستوى الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بالمواقع الموجودة علي نقاط المسار.

وتقدمت مصر في بداية العام الحالي، لأول مرة منذ 17 عاما، بطلب لمنظمة اليونسكو لتسجيل أديرة وادى النطرون الاربعة على قائمة التراث العالمى المادي، لما لها من أهمية تاريخية باعتبارها أقدم الأديرة فى المنطقة،الى جانب إعداد ملف لتسجيل مسار رحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث العالمي اللامادي.

والى جانب مزارات العائلة المقدسة بدأت وزارة السياحة والآثار خطة تستهدف سائحي المزارات الدينية حيث تتعدد الأماكن ذات الدلالة الإسلامية في مصر فمنها مساجد آل البيت السيدة عائشة والسيدة زينب ونفيسة العلم وجامع الامام الحسين في القاهرة إضافة الي مساجد تاريخية مثل مسجد ابن طولون والجامع الأزهر وأسوار القاهرة التاريخية وقلعة صلاح الدين.كما توجد مواقع ذات دلالة دينية مسيحية ومنها دير سانت كاترين ودير القديس الانبا انطونيوس مؤسس الرهبنة ودير الانبا بولا في البحر الاحمر وكذلك دير السيدة العذراء المحرق ودير درونكا في اسيوط والعديد من الاديرة والكنائس الأثرية التي لا حصر لها التي تؤهل مصر وبقوة لتكون قبلة للسياحة الدينية في العالم.