وزير قطاع الأعمال نرغب في فصل فريق غزل المحلة عن الشركة

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن صرف شركة الغزل والنسيج من أرباحها على فريق غزل المحلة كما ينبغي، لاسترجاع أمجاده مثل السبعينيات، أمامها الكثير، بينما خلال العامين أو الثلاثة المقبلين على الأقل، لا يمكن الاستقطاع من الميزانية المخصصة للماكينات لصالح الفريق "أبقى كدة مجرم".

وأضاف "توفيق" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن التوجه العالمي يتضمن فصل فريق كرة القدم عن الأندية نفسها والشركات، وهذا اتجاه عام ومطلوب من الاتحاد الدولي للفيفا للتطبيق.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هذا ما نرغب به مع فريق غزل المحلة، ويكون الفريق شركة مساهمة قوامها نصيب شركة المحلة في الشركة الجديدة، سيكون حقوق الانتفاع من الاستاد، واسم الفريق و3 ملاعب فرعية لمدة 15 أو 20 عاما، وجرى تقييم حقوق الانتفاع بالفعل وفي المقابل نتوقع أن يضع مستثمرين "كاش" للصرف على الفريق ويكون لديه خطة وتنمية مستدامة.

وأوضح "توفيق"، أن كان هناك تفكير منذ فترة إيجاد مستثمر استراتيجي، وعندما وجدنا الشعبية الطاغية للفريق ليس من المحلة فقط وإنما في الدلتا، فجرى التفكير في الطرح العام، "اللي يخش بـ10 آلاف جنيه أو 5 آلاف جنيه، أو 1000 جنيه حتى يشتري بيها أسهم، وبنك مصر اتعمل كدة".

من ناحية أخرى، أكد أن هناك خسائر قطاع الأعمال العام ظلت في حدود 2.7 مليار جنيه على الأقل 3 سنوات، وهذا رقم كبير جدا، "احنا لسة في بداية الطريق عشان التطوير"، لافتا إلى أن خطة التطوير ستتوقف عامين حتى الانتهاء من اللائحة الجديدة، لافتة إلى أن الوزارة تقترح بالنسبة للشركات الخاسرة منح دعم مؤقت للتطوير، بهدف الحفاظ على دخل العمال في فترة التطوير على الأقل.