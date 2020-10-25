تعرف على أقساط المصروفات المدرسية.. يصل لـ50 جنيها

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ سداد المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية يكون على دفعتين أو 4 دفعات، موضحا أنّ الوزارة حددت المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2020-2021، لطلاب المدارس الحكومية، لمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي 300 جنيه، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادي 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه، كما أنّ الوزارة تعمل طوال الوقت على تقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم المختلفة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، قيمة أقساط المصروفات المدرسية لطلاب كل مرحلة تعليمية، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

قيمة أقساط مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي

ـ في حالة كانت المصروفات مقسمة على قسطين تكون قيمة كل قسط، 150 جنيهًا.

ـ وفي حالة كانت المصروفات مقسمة على 4 أقساط، تكون قيمة القسط 75 جنيهًا.

قيمة أقساط الصف الرابع حتى الثالث الإعدادي

ـ في حالة كانت المصروفات مقسمة على قسطين تكون قيمة كل قسط، 100 جنيه.

ـ وفي حالة كانت المصروفات مقسمة على 4 أقساط، تكون قيمة القسط 50 جنيها.

قيمة أقساط الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي

ـ في حالة كانت المصروفات مقسمة على قسطين تكون قيمة كل قسط، 250 جنيها.

ـ وفي حالة كانت المصروفات مقسمة على 4 أقساط، تكون قيمة القسط 125 جنيها.

قيمة أقساط صفوف التعليم الثانوي الفني

ـ في حالة كانت المصروفات مقسمة على قسطين تكون قيمة كل قسط، 100 جنيه.

ـ وفي حالة كانت المصروفات مقسمة على 4 أقساط، تكون قيمة القسط 50 جنيها.

وأكد الوزارة أنّ الطالب يحصل على جميع الخدمات التعليمية دون ربطها بسداد المصروفات الدراسية خاصة الكتب المدرسية، مضيفا أنّ عملية تسليم التابلت لجميع الطلاب ليس مشروطًا أيضًا بقيام الطالب بدفع المصروفات الدراسية كاملة.