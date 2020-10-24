أحمد موسى يشكر محافظ الدقهلية: استقبل مديرة المدرسة و"طيّب خاطرها"

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لاستقباله مديرة مدرسة عمر مكرم بدكرنس بمكتبه، صاحبة الفيديو الذي تم تداوله الأسبوع الماضي، وظهر خلاله المحافظ طالبًا منها تنظيف إحدى النوافذ، ووصفها بـ"الفاشلة"، مشيرًا إلى أن "المحافظ طيّب خاطر الست الفاضلة"، وأكد خلال لقائه مع المديرة أن هدفه كان الصالح العام ومصلحة التلاميذ.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن المحافظ لم يكن يقصد الإساءة أو التنمر على المديرة، مردفًا أن استجابته وإرسال سيارة للمديرة يؤكد حسن نيته وأنه لم يكن يقصد الإهانة.

وذكر "موسى"، أن محافظ الدقهلية يتعرض لحملة تشويه ممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه صورته، وتعطيل مسيرة العمل التي يقوم به.

من ناحية أخرى، استنكر الإعلامي حديث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن استمرار رسم الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدافع أنها حرية، مشيرًا إلى أن ما فعله ماكرون يعد جريمة في حقه قبل كونها جريمة في حق 1.5 مليار مسلم، وموضحًا أن ما تقوم به فرنسا إساءة في حق المسلمين والدين والنبي محمد، "رسولنا خط أحمر".

وأضاف موسى: "إلا محمد إلا نبي الأمة"، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي يشن حملة كراهية على المسلمين، كما أن الإسلام يحرم القتل ولا يجوز ربط الإسلام بالإرهاب.

وعلى جانب آخر، ناشد الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بإرسال أي فيديوهات ترصد مخالفات في الانتخابات البرلمانية إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن الاقتراع انطلق اليوم بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساء في المرحلة الأولى التي تضم 14 محافظة، وأن القرى كانت الأكثر مشاركة.

وأضاف موسى، أن من يدلي بصوته مرتين يعرض نفسه للحبس، لأنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة انتخابية، وهناك منظمات محلية ودولية تتابع الانتخابات، ويتم السماح لها بتصوير المشهد الانتخابي.

ووجه الإعلامي الشكر لوزير الداخلية لمجهود الوزارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا أمام لجان الاقتراع في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تجرى اليوم وغدا في 14 محافظة، كما وجه حديثه للمواطنين: "انزل ومتعولش هم الكمامات، عليك أنك تنزل تاخد حقك وتنتخب".