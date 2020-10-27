وزير التعليم: العام الدراسي لن يلغى بسبب كورونا وهنكمل بالمتاح

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك الكثير من السيناريوهات للتعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في المدارس.

وانتقد "شوقي"، فى مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، تعامل الإعلام مع ظهور إصابات فيروس كورونا في المدارس، لأن المدارس جزء من المجتمع الذي يعاني من انتشار جائحة، مضيفا: "ظهور حالات إصابة ليس خبرًا، وأنا عاتب على الإعلام في ذلك، ولكن يجب التأكد هل تم تطبيق الإجراءات أم لا؟، والهدف وراء الأسئلة التي تتحدث عن إلغاء الفصل الدراسي أهداف خبيثة، رغم أننا لم نستكمل أسبوعين من الدراسة".

وتابع: "يوجد حروب داخلية كبيرة جدًا حول التعليم أونلاين، وردنا الرسمي لمن يسأل سيكتمل العام الدراسي بكل الأشكال والدولة أعدت العدة، ولن يُلغى العام الدارسي، ومش هيحصل الإغلاق، السنة هتكتمل سواء بالتعليم أونلاين أو التليفزيون أو المدرسة".

وأكد الوزير أنه سيتم إنشاء قناتين تعليميتين جديدتين بأحدث التقنيات، واحدة للتعليم الفني، وأخرى للتعليم الثانوي، وسيفتحان بدءا من 15 نوفمبر، وستكون مصدرًا رئيسيًا للتعليم.

وفي سياق مختلف، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98981 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 106707 حالات من ضمنهم 98981 حالة تم شفاؤها، و 6211 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".