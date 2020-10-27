بعد حديث مدبولي.. خبير يوضح أهمية مشروعات الإسكان في إنعاش الاقتصاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الإسكان، تمثل أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المطلوبة، وكذا المساعدة في إحداث انتعاشة اقتصادية، وتوفير فرص العمل لملايين الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمتابعة ملفات عمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات العديدة التي تقوم بتنفيذها حاليًّا، في حضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والدكتور مصطفى منير، مستشار وزير الإسكان.

الدكتور علي عبدالرؤوف الخبير الاقتصادي، أوضح أن مشروعات الإسكان، تساعد على النهوض الاقتصادي، وذلك لأنها تساهم في استمرار عمل العديد من القطاعات المباشرة، من بينها مصانع الأسمنت ومواد البناء، وغير المباشرة مثل النقل وغيرها من المجالات، التي ترتبط بطريقة غير مباشرة في مشروعات البناء وخاصة في مجال الإسكان.

وأضاف عبدالرؤوف لـ"الوطن"، أنه بجانب القطاعات العديدة، فتساعد مشروعات البناء، في توفير العديد من فرص العمل في المختلف القطاعات، ما يساهم في القضاء على البطالة بصورة كبيرة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن أحد أهم مميزات مشروعات الإسكان هي توفير شقق سكنية لمحدودي الدخل، موضحا أنه أن مطلب اجتماعي بتوفير مسكن ملائم للطبقات الفقيرة، التي لا تجد المسكن المناسب.