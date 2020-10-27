الصحة العالمية: مؤشر إصابات كورونا بمنطقة الشرق الأوسط خطيرة جدا

قالت الدكتورة رنا الحاجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، خطير جدا في الدول الواقعة في منطقة الشرق الأوسط، عن الفترة الأول لظهور الفيروس في بداية العام الجاري.

وأضافت "الحاجة" في مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث من مصر" المذاع على فضائية mbc مصر أنه من بعد شهر رمضان أهمل بعض المواطنين التدابير الاحترازية مما تسبب في زيادة انتشار المرض ثم قلت الحالات مع بدء فصل الصيف أما حاليا فيوجد تزايد خطير جدا في عدد الحالات يختلف حسب كل دولة.

وأشارت إلى أن ليس لدينا أدلة علمية توضح حدوث تغيير جيني يشير إلى خفة حدة المرض مبيناً أن نسب الوفيات تتراوح بين 2 إلى3% ولكن هناك بعض الدول حاليا لا تفحص الأشخاص بعد زيادة الإصابات عن القدرة الاستيعابية لها لذا فهي تقدم نوع من البيانات التحذيرية وليس إحصاء لأعداد الإصابات الحقيقة وتطلب من يظهر عليه الأعراض بالبقاء في حجر صحي منزلي.

وأردفت أن يجب تطبيق المسئولية الاجتماعي للأشخاص من خلال الالتزام بالتدابير الاحترازية البسيطة مقارنا بتأثير المرض أهمها ارتداء الكمامة وتفادي التجمعات خاصة حتي ظهور اللقاح في ظل تخوف من وجود ذروة مع الدخول في فصل الشتاء وارتفاع حالات الأمراض التنفسية وقد تزيد نسبة المرض و قائل "مؤشرات الإصابات لا تطمئن".