القباج: تخصيص مبلغ شهري للطلاب غير القادرين في الجامعة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن التعليم للأطفال حق أصيل لهم مشددة على أهميته لدى الدولة نفسها.

وأوضحت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى ملف التعليم في القرى ودعم الأسر الفقيرة أولوية قصوى.

وأضافت "القباج": "بوابة أي تنمية اجتماعية أو اقتصادية هو التعليم ولا يوجد دولة تنهض بدون التعليم .. ولذلك الرئيس أثنى على دعم الأسر الفقيرة في التعليم وقال حرام نسيب ناس فقراء بدون تعليم".

وأشارت "القباج" إلى أن الدولة الآن تولي ملف دعم الطلاب غير القادرين أهمية قصوى، موضحة أن الرئيس يريد رفع نسبة التعليم الجامعى في القرى، ووجه بدعم الطلاب غير القادرين حتى المرحلة الجامعية.

وتابعت "نيفين": "خصصنا مبلغا شهريا للإنفاق على مواصلاتهم ونفقاتهم الشهرية في المرحلة الجامعية.. الرئيس قال أنا مش عاوز أشوف حد متسرب من التعليم لأنه غير قادر.. الآن الدولة تدعم من 4.5 إلى 5 مليون طالب في مراحل التعليم المختلفة".

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، الذين تم رفضهم في برامج الدعم النقدي، وذوي الإعاقة وطلاب المدارس المجتمعية وطلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، والتدريب الفني ومحو الأمية، ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا التخصيص يتضمن دعم مليون طالب مدرسي من الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل، ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يتم دعمهم 4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب، يتم دعمهم عبر برنامج تكافل، و2 مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل، بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة، لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع.

وأوضحت القباج، أن الرئيس وجه بالمساهمة في تكاليف التعليم المجتمعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع القطاع الخاص، بشأن التدريب المهني للطلاب المتسربين وتخطوا سن التعليم.